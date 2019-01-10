校花向日葵注入教育理念·波中造清新校风 “向日葵，它绽放的不仅是爱情，也包括对梦想、对生活的热爱。”

波中校门前的向日葵栽种地，不仅成为了毕业生打卡的地点，也是新生必参观的地方之一。（图：星洲日报）

（森美兰．波德申9日讯）“向日葵，它绽放的不仅是爱情，也包括对梦想、对生活的热爱。”

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波德申中华中学自从在3年前，在董事长莫泰波的提议下，把“向日葵”列为“校花”以来，该校就积极藉着向日葵所带出的软性教育理念，塑造一股清新无比的校风，感染了整所学校。

尤其是波中更是国内的独中少数拥有自己“校花”的学校，该校这几年来，也陆续让整所学校，贯注向日葵的元素。

每年办向日葵主题比赛

除了在校内范围栽种超过200朵向日葵外，波中每年都会主办“向日葵”摄影比赛、标语比赛，包括制作以向日葵为主题的文创产波中也藉着向日葵，在与各州独中进行交流时，也会把向日葵当作该校的“代表”赠给其他学校，致力让波中“校花”推广给各所独中，在校内推动软性教育的环境。



学校走廊上挂满向日葵的元素。（图：星洲日报）

张永庆：像向日葵追逐梦想

“向日葵是朝着阳光生长，它也是诠释着积极向上的教育含义，每个学生都是一朵向日葵，学生也应如向日葵般，积极追逐自己的梦想。”

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波德申中华中学张永庆向《花城》社区报指出，在每所学校中，都会有各自校训、校徽及校歌，这些都是代表各自学校的象征。

但却少有学校会有属于自己的“校花”，相比其他3个校园特征，无论是校训、校徽或校歌，虽然它们是种精神象征，但却相当硬性。

相反地，校花则是属于一种心灵美，它可在学校内作为潜移默化的教育模式，透过其具备的隐性教育作用，让学生从中学校，这也是该校当初选择把向日葵，作为该校的校花的原因。

张永庆展示学生在美术班上，以向日葵为原型制作的艺品，也体现出“校花”在每个学生心中，已根深蒂固。（图：星洲日报）

向日葵成毕业生打卡景点

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张永庆指出，波中仅有800多名学生，由于学生人数不多，让波中更能透过营造向日葵的教育模式，诠释出波中的人文美，为整所学校带来积极的能量。

他提到，目前该校的向日葵栽种地点，也成为了毕业生打卡的景点，以及毕业的礼物之一，甚至，一些校友在经过耳濡目染下，经常会从国外带来不同品种的向日葵种子，给予母校重新栽种。

而且，该校也藉此向日葵自制不少向日葵手工艺品，当作波中的礼物，赠送新入学的新生。

他也希望，其他小型的独中也能够效仿，让学校培育出一种软性教育文化，灌输到每名学生当中。



波中自制的环保袋在获得校友沈桂方的协助，以向日葵为主题绘制更多有图案，每个绘图都带出不同的含义。（图：星洲日报）

向日葵带来潜在文化影响

张永庆指出，波中营造的向日葵的教育，这几年来，除了搭配生物课的基础课程，以向日葵为主题的多项活动，发挥其感染力，让学生对波中产生了归宿感，懂得珍惜及爱护这所学校。

他认为，虽然向日葵只是一朵小小的花，但它却能凝聚学校的力量，带动波中全校师生一起走向改革前进的冲劲，同时，它也象征着独中，这么多年以来，一路向前的含义。

“透过这小朵的向日葵，它也能发挥疗愈的作用，不同个性的学生，在面对向日葵时，可带来不同的感受。”

他举例，一名与师长发生冲突学生，若能把太阳花作为抒发的管道，学生就可以感受到被理解的心情，情绪也能得到安抚，这都是日常教育中，所看不到的隐性作用。

此外，向日葵所带来的潜在的文化影响，在这个过程，也对学生改善成绩有间接的作用，学生的快乐幸福得到改善，心智的成长方面就能更积极向上。

