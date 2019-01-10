国能追收数百至7千令吉‧逾10户不满遭指控偷电 华都牙也区十多户住家被国能公司指控窜改电表偷电，遭追算数百至7000多令吉不等的收益损失，让有关用户感到不公。

对话会后大合照，前排右三起为陈文彬、哈仑、祁宝庄、江丽玲、西华古玛及艾霞；前排右一是陈进华。（图：星洲日报）

（霹雳‧怡保9日讯）华都牙也区十多户住家被国能公司指控窜改电表偷电，遭追算数百至7000多令吉不等的收益损失，让有关用户感到不公。

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华都牙也区国会议员西华古玛接获投诉后，邀请国能公司今天派员到华都牙也县议会会议厅举行对话会，以聆听用户不满的心声。

出席者包括国能公司怡保拿乞路总部商业经理艾霞和市场经理哈仑、端洛区州议员杨祖强行政议员政治秘书江丽玲、县议员陈文彬、陈进华、祁宝庄、廖永明及村长等。

陈文彬：国能应采录影佐证

陈文彬说，国能公司不应该只凭自己所拍的照片指有关用户涉嫌偷电，应该采用录影佐证比较好，由于单方面指有关用户偷电，而且没有用户家人或其他证人在场拍照，过程较易出现弊病。

“即使有老人家在家也不适当，因为他们多不懂国语而不明白发生甚么事情，过后叫老人家懵懵懂懂签名，是很不合理的。”

他也说，国能通知用户的电话信息，应该改用现代人通用的WhatsApp，让收到信息的老人家不明白的话，也可转发给年轻人阅读了解。

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他说，投诉者接到国能追算收益损益的通知书后，通过行动党县议员前往华都牙也国能公司投诉，却被告知此事在此处不受处理。当去到怡保拿乞国能总部，此事是已交由大山脚国能处理，顿时让他们感到头晕脑胀和非常气愤。

他说，投诉者担心过了只有3天的上诉时间，深恐国能公司派员上门切断家里电流，而无奈被迫先缴付有关追收的电费。

陈进华：电费大减不等同涉偷电

陈进华说，用户电费突然减少许多，并不代表用户涉及偷电。例如我一个亲戚家里原本有6个人居住，每个月电费五、六百令吉。

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“可是当孩子们都出去了外地工作，只剩下两位老人家居住，没有甚么用电，电费突然降到百多令吉，这是很自然合理的现象，并不是用户涉嫌偷电。”

他说，多位投诉者接到国能公司追讨收益损失的通知书，由数百令吉至高达7000多令吉，莫不感到惊讶吃惊，由于他们家里人不多，平时用电少，为何要冒险偷电省哪一点钱呢？

上门上诉“被踢来踢去”

他指出，愤懑不平的投诉者要上诉，却像球被踢来踢去，霹雳州内的问题，最后竟然要投诉者去遥远的大山脚国能公司上诉寻求解决，真是莫名其妙。

廖永明说，国能在此事件上，服务问题应该加以提升，尤其是在与用户沟通方面亟需改善，避免与广大用户继续产生诸多不满怨言。

江丽玲希望国能公司在这起事件上，给予投诉者一个公平的上诉机会，并退还合理的追收电费给已缴付者，使此事得到圆满的解决。

祁宝庄说，国能霹雳州业务经理艾霞给机会投诉者私下商讨解决，她将会陪同不谙国语的投诉者，从旁协助他们上诉。

西华古玛认同录影佐证

“通知用户可用WhatsApp”

西华古玛国会议员认同陈文彬和陈进华的建议，即国能公司在采取检举怀疑涉嫌偷电用户时，应该采用录影佐证比较公平，同时改用WhatsApp取代电话信息通知用户和预约。

他说，国能公司目前一般上在5年内，才上门检查用户电表一次，如能够在定期在2、3年一次的话，或可减少电表纰漏问题，并可避免产生令用户疑虑的问题。

麦顺娥：离家半年不解遭追收电费

投诉者麦顺娥说，她的屋子在2015年重建，2016年建竣后入住了几个月，就到美国孩子的家居住约半年才回来，使用的电流量很少。除非子孙有回来时，电费才会有增加。

她说，怎料最近接到国能公司追收收益损失4000多令吉，因为怀疑他们动手脚窜改电表偷电，莫不使他们感到惊讶不解，因此通过行动党县议员向国能公司上诉。

她说，国能公司似乎只要收钱，其他的问题好像与公司无关，将他们的上诉问题推来推去，搞到他们被迫先缴付追收电费，以免家里电流遭切断。

赖细妹：仅2人居住用电少

赖细妹说，她是跟麦顺娥邻居，也同样收到国能公司追收4000多令吉的收益损失，让她和丈夫吃惊和摸不著头脑到底是怎么回事。

她说，过去当孩子们都在家时，电费每个月才会二、三百令吉。在孩子们都出去外地工作后，只是两个老人家居住，也少用到电流，所以每个月才会减少到百多令吉。如怀疑他们涉嫌偷电，真是莫须有的指控，感到非常气愤不满。

陈金兰：房子出租没留意电表

陈金兰说，遭国能公司怀疑涉嫌偷电的屋子，是租借给一个巫裔友族，被追收300多令吉收益损失。

她说，屋子租借了给别人，一般上没有去注意电表有甚么问题，国能公司来检查也不知情，却无端端收到指控涉嫌窜改电表偷电通知书，心里实在感到费解和不悦。

艾霞和哈仑较早时向出席者讲解如何上网查阅家里电费和如何精明节省电流的方法，并解释如何发觉电表有问题后向用户追算收益损失。