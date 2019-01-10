许镁琪 ·非对即错，非白即黑？ 一天，鲜少在社交网站发布帖子的友人突然有感而发，贴文内容提及，生活里总会碰到这样的人，认为这个世界上所有的事情都是非分明，非对即错、非白即黑。

一天，鲜少在社交网站发布帖子的友人突然有感而发，贴文内容提及，生活里总会碰到这样的人，认为这个世界上所有的事情都是非分明，非对即错、非白即黑。

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“这样的人，不晓得算不算天真？若与对方交情不错，我又是否应该给予适当忠告？”

贴文一出，吸引不少网民留言讨论，反应出乎友人意料。

有者说，不明白为何有的人活了几十岁、累积了一定的历练，却依然可以如此“天真”；有者说，这一类型的人，往往有点自以为是，别人的意见通常听不进耳。

我们固然无法理解为何他们会有这样的认知，也许是信仰的关系？也许是成长背景的影响？也许……纯粹是个性使然？

无可否认，从小到大，我们都被灌输“是非黑白分明”的观念，只是，越长越大会慢慢发现，原来那不是必然的，这个世界还有很多事情无法言明，更别说界定对与错。

人们常说世事无绝对，很多时候，除了黑与白，其实还有灰色地带；很多事情，没有绝对的正确或错误，还有无法界定的。

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友人的帖文，让我想起身边也有这一类型的人，在他眼中，是非黑白好像是必然的，这个世界根本不该存在灰色地带，对他来说，人生本来就该如此“正直”。

只要是他认为不对的事，或他所看不过眼的事，就会直接作出批评，常常让人陷入难堪、心里不舒服；更甚的是，当你尝试分享不同角度的看法时，对方却频频反驳。

想想或许正如网民所言，这一类型的人，通常有点固执且自以为是，面对他们，还真的不知如何“给予忠告”。

有时候，我们也不是真的想要改变他们的想法吧，只是觉得，做人何必如此执着？累人又累己，跟他们相处，心里难免会有负担。

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当然，你可以继续坚持自己的想法，只不过，别把自己的理念强加在他人身上就好，就算你不打算放过自己，也至少放过身边的人，对吧？