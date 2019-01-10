李志强 ·王小二过猪年啰 我们几乎每年都嗟叹：王小二过年，年年难过年年过，因为东西起价啦、收入不够用啦、经济不好啦。现在换了政府8个多月，王小二的年好过多少？

瞬眼间，又是“财神到”的季节，商场开始飘来“恭喜恭喜你”的歌声；年货也已上架，到处一片红彤彤的氛围。

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明年是猪年。王小二养的这只猪肥吗？有价吗？

我们几乎每年都嗟叹：王小二过年，年年难过年年过，因为东西起价啦、收入不够用啦、经济不好啦。

现在换了政府8个多月，王小二的年好过多少？

先说原产品价格，已经落到20年来最低的价位，几乎到了货载到门口都没人要的地步。

曾几何时，我们的棕油与橡胶在国际期货市场每公吨可卖到2000至3000令吉。当时，一些大学生毕业后宁可回甘榜采棕榈果或割橡胶（除了下雨天可以偷懒外），也不愿滞留在吉隆坡赚区区3000至4000令吉月薪。

8个月以来，我们的部长还是洋洋得意的纠缠在与前朝的是非漩涡里（捉人应是警方的责任，你忙啥？），连一斤的棕油或橡胶都没卖出。

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好了，汽油大减价是好事（也是理所当然的事），这回王小二可乐了：希望煤气降价、公共交通跌价、杂货干粮年货海味不起价………哈，看来今年王小二还是嗟叹：年年难过，今年更惨。

从经济学的理论我们了解到，当市场低迷不振、手上缺钱的时候，我们有2个解决方案：一是开源、一是节流。

开源比较重要，即需要努力扩大市场，大力宣传，找新买主，还有确保货品供应足够，是一个长期的策略。

节流是没有办法的办法。要省的就省，不应该花的钱暂时不花，尽量渡过这个艰难时期。这是个短期的应对方法。

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我们的政府有做到吗？效绩如何？成天骂人、算人、酸人、逼人及欺人绝不是好政府的调调儿，选民已经看累了，麻木了。

国泰民安，人民丰衣足食的愿景似乎离我们太远。如果大型发展计划继续被砍（还要赔偿），却坚持啥“亲日抗中”、强硬废死、白鞋黑鞋、新国产车计划、建弯桥………OMG！那何止新年难过，看似整年不好过。

相信广大民众皆希望政府着重搞好经济，开拓国外市场，增加国家收入，叫人民丰衣足食就够了。

古语曰：得民心者的天下。要得民心，就必须让人民温饱，这不算是太过份的请求。中国屡次的改朝换代起因，皆是因为庶民不得餐饱，导致弄农民起义。

再说，有言：苛政猛于虎也。不良政策强制于民，等于自掘坟墓，辜负90%的热血；施政不公的下场，就是让热血变成冷血，前朝下野是最好的警惕。

新政府要大马成为亚洲新虎，不会是另一个2020宏愿罢！