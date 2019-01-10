三脚标再参与松鹤之夜·赞助清热水充手礼 “RBM松鹤之夜”孝亲敬老活动今年再次获得三脚标公司的参与，赞助2种果味清热水（Cooltopia荔枝及番石榴果味），充作晚宴的桌席手礼。

三脚标公司赞助Cooltopia（荔枝和番石榴）果味清热水各312支，以供晚宴手礼之用。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉9日讯）“RBM松鹤之夜”孝亲敬老活动今年再次获得三脚标公司的参与，赞助2种果味清热水（Cooltopia荔枝及番石榴果味），充作晚宴的桌席手礼。

广告

方国雄：松鹤之夜三脚标理念吻合

三脚标公司高级市场经理方国雄表示，星洲日报的“松鹤之夜”孝亲敬老晚宴是一项启发社会孝心醒觉及提倡行孝意义的心灵活动，每年携带家中长者出席“松鹤之夜”晚宴的儿孙，在这个洋溢新春气息及孝心满满的场合里陪伴长者一起过年，真实地体现了人性的真、善、美。

他说，“松鹤之夜”提倡孝亲敬老的美德，与三脚标秉持的“饮水思源”企业理念吻合，因此三脚标希望对社会公益作出贡献，将真善美的种子散播至社会。

“这是公司第三次参与森美兰区‘松鹤之夜’孝亲敬老晚宴，因为此项活动是一个具有深远的孝亲敬老意义。三脚标将赞助Cooltopia（荔枝和番石榴）果味清热水各312支，以供晚宴手礼之用。Cooltopia果味清热水具有清热解渴的效果。无论是运动或进餐，Cooltopia为身心灵提供极佳的清新感觉。”

家喻户晓的三脚标产品备受信赖，最适合用来照顾家人的健康。

三脚标希望当晚的老宝宝们与家人共聚一堂，齐享丰美富足的团圆饭，度过一个温馨美好的时刻。



