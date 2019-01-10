敦马：大马支持言论自由·更要清楚定义“侮辱”罪名 首相敦马哈迪认为，大马改朝换代后奉行及支持言论自由，因此有必要更清楚的定义何种行为或言论，才构成煽动法令下的“侮辱”罪名。

（布城10日讯）首相敦马哈迪认为，大马改朝换代后奉行及支持言论自由，因此有必要更清楚的定义何种行为或言论，才构成煽动法令下的“侮辱”罪名。

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马哈迪主持反贪污内阁委员会会议后，在新闻发布会上针对掌管法律事务的首相署部长拿督刘伟强建议推介新法保护王室的课题回应说：“是，我们会研究……更适当的（侮辱王室罪名）定义。”

针对警方援引煽动法令逮捕3名涉及在社交媒体发表侮辱退位国家元首莫哈末五世陛下或对陛下不敬言论的网民，马哈迪指出，有必要更清楚的定义何谓“侮辱罪”。

“执法单位不理解侮辱的定义，我们需要清楚阐明什么行为或言论，可被视为侮辱，我已经说了，在马来西亚，我们现在奉行言论自由，如果这样言论自由，他说的是事实，他不可以被当作犯错。”

“如果我们关起所有人的嘴巴，直到有犯罪（行为）发生我们都不能说，这会让我国出现不公不义。”

此外，针对美国《华尔街日报》引述秘密会议记录指中国献议协助前朝国阵政府偿还1MDB债务，为中资换取大型项目的合约，首相敦马哈迪说，大马政府要先找到相关文件来证明这个说法属实。

“现阶段，这只是一篇新闻报道。”

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“在我们接受这样的说法之前，这些文件可否向我们展示及交到我们手上？我们不能采取行动，我们要找到这些文件，用这些文件来证明这件事的确发生。”

马哈迪也说，政府将会为政府的行政及发展开销进行中期检讨，以确保国家债务方面的讯息透明；政府也要从今年开始，减少政府预算以外的开销。

他表示，就如前朝政府所发生的事，政府进行预算项目以外的开销，造成了一马发展公司（1MDB）金融丑闻和开设特殊项目（SPV）公司。

“因此，政府将会努力减少预算以外（开销），提高预算案的透明度和廉正。”

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马哈迪说，政府将会推出口号为民众进行宣导，传达贪污是严重罪行的讯息。

他也说，反贪文化必须从小灌输，因此嘱咐教育部加强学生的品格建设及培养。

马哈迪表示，反贪污内阁特别委员会决定修改大马反贪污委员会（SPRM）在聘请官员是的诚信过滤制度，即必须在委任职位前进行这个审查工作，而不是相关官员受聘以后。这也会在财政部长机构委任董事指南中进行修改。