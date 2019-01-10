大臣：应付用水需求·森拟增建水坝滤水站 森州务大臣阿敏努丁指出，为了应付更高的用水需求，森州计划在2022年之前增建一座水坝兼滤水站，而有关经费将由森州水务公司（SAINS）承担。

为了应付更高的用水需求，森州计划在2022年之前增建一座水坝兼滤水站。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉9日讯）森州务大臣阿敏努丁指出，为了应付更高的用水需求，森州计划在2022年之前增建一座水坝兼滤水站，而有关经费将由森州水务公司（SAINS）承担。

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明年招标2022年落成

“这项计划将在日叻务莪莪（Ngoi-ngoi）进行，目前处于协商阶段，若一切顺利，预计于2020年为工程招标，2022年落成，一旦启用，绝对足以应付涉及地区的净水需求量。”

他说，随着大马宏愿谷（MVV）发展计划即将落实，森州的用水量也会大增，因此有必要增建水坝与滤水站。

他是于今午在州行政议会新闻发布会上回应调涨水费课题时，这么指出。他指出，森州的家用水费18年来不曾调整，只是商业和工业用途的水费分别在3和5年前调涨。

“森州水务公司的运作向来稳定、没有亏损，但随着营运成本不断增加，需寻求应对措施，若没有调整水费，该公司接下来两三年可能会面对困境。”

感谢森烟民自律及配合

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另外，针对食肆禁烟令，阿敏努丁指出，这是非常好的措施，自有关政策开跑以来，森州子民都给予高度配合，他感谢烟民展现自律的一面。

同时，他提醒村委会要认真服务，对于人民的求助，必须及时反应及尽可能满足他们的需要，作为政府的眼睛和耳朵，村委会要努力维持州政府与子民的联系。

此外，掌管森州旅游行动理事会的他分享，森州有2间民宿获选为东盟最佳民宿，分别位于朱湖甘榜巴吉丹（Kg.Pachitan）和良冷甘榜拉乌（Kg.Laut），有了这项殊荣，相信有助于推动森州的旅游业。

新闻发布会上，阿敏努丁公开表扬了来自森州瓜拉庇朥的综合格斗（Martial Art）选手莫哈末艾曼，对方在7次国际赛事中胜出5次，目前的世界排名为第十五位，成就指日可待。



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