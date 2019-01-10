中介窜改索赔保险额·修车厂被“干捞”4.5万 维修车厂通过中介维修保险索赔车辆，然而所获得的批款疑遭窜改，令相关车厂被“干捞”了4万5000令吉。

锺国伟（右四）通过中介获得维修保险索赔车辆机会，惟後来却发现批款被窜改，让他的车厂被“干捞”4万5000令吉；左起为邓金强丶杨允欢丶王金隆和吴健南；右起为郑正成丶杨千篁和黄科森。（图：星洲日报）

（森美兰·芙蓉9日讯）维修车厂通过中介维修保险索赔车辆，然而所获得的批款疑遭窜改，令相关车厂被“干捞”了4万5000令吉。

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锺国伟：遭拖款追查才发现

事主锺国伟（32岁）是一名修车厂业主，於2017年有保险代理人上门寻求与事主的合作，维修保险索赔车辆，起初一切顺利，但後来款项遭拖延，追查下发现保险公司批款遭窜改，包括被“干捞”的4万5000令吉，其馀还有被汇款和未获得保险公司批准的个案，预计总损失共达70万令吉。

吴健南：哪一环出问题待厘清

事主今日在马华公民社会运动局主任吴健南及森马华领袖的陪同下，召开新闻发布会陈述事件。

吴健南指出，一般程序维修车厂只需通过委任律师楼向保险公司呈报，让保险公司批款，而中介一环其实并非必要，如今窜改批款事件，文件也辗转通过律师楼和中介，然而是哪一环出现问题，则有待厘清。

他说，锺国伟所负责的车辆共涉及23家保险公司，因款项被拖延觉得可疑，因此他登入其中一家保险公司网站，检查其中一辆保险索赔车辆的批款，才赫然发现与中介批文的款项有出入，共减少1000令吉，促使他继续追查和揭发。

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他指出，後来事主曾上门前往相关的律师楼，律师楼代表也给予一份名单和保险公司的批文，才让他发现上述损失。

重算损失

已向23保险公司发律师信

吴健南说，已经与事主前往芙蓉警区报案，并且要求警方介入调查是否涉及刑事法典第463丶464丶405丶415条文等其他商业刑事罪案。

同时，他也已经向23家有关保险公司发出律师信，要求重算事主面临的真正损失，并呼吁保险公司不能允许委托没有在律师公会注册的律师楼，负责文件交接和代表索偿，以保障客户或车主的利益。

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另外，他也指出，在事主所获得的文件当中，都是以律师楼位於隆市的一间分行发出，惟这间分行的地址并没有在律师公会下注册，而且中介给予事主的名片是印有律师楼名称和地址，并向事主自称是律师楼的经理，令事主有所误会一直与律师楼接洽及合作。

盼提醒其他同行

锺国伟也说，在起初一年索赔车辆的维修费在2个月便可以收取，之後则被拖延了半年，而且所获得的款额也越来越少。

他相信，其他同行可能也遭遇相同情况，希望他们能及早发现和应对。

出席新闻发布会这包括亚沙马华区会主席王金隆丶副主席邓金强丶组织秘书黄科森丶委员郑正成丶森马华法律局主任杨允欢及森州马华公民社会运动局主任杨千篁。