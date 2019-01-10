夜间遇劫．屋主护家人勇抗刀匪 芙蓉水晶高原一住家昨晚遭匪徒企图入屋盗窃遭发现，屋主维护家人安全，抗退匪徒。

曾繁伟被巴冷刀磨伤手掌和拇指，还被缝了6针。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉9日讯）芙蓉水晶高原一住家昨晚遭匪徒企图入屋盗窃遭发现，屋主维护家人安全，抗退匪徒。

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曾繁伟：印裔男子手持巴冷刀

事主曾繁伟（37岁，从事建筑业），于昨晚大约11时30分正在客厅观看电视，突然屋外2只家犬狂吠，当时以为是邻居找他，所以便推开了门，此时却见到了一名拿着一把大约3尺长巴冷刀，戴着棒球帽印裔年轻男子站在前方。

惊动邻居匪徒情急逃走

“刚巧当天一位邻居分别在晚上8和10时都来找我，让我为她维修家里的设施，而且我家的狗常常都在吠，我一时没有顾虑太多，就开门了。”

他形容该名匪徒身形瘦小，而他的身形则比对方魁梧，所以没想太多便双手紧握对方手上的巴冷刀并且大喊企图惊动左邻右舍，而匪徒眼见情势不对也同样呼叫同党，很快地另一名身材较魁梧的印裔男子也跃进屋子庭院，并随手捡了一只木棍挥向他的头。

尽管如此，他依然紧握巴冷刀，而首先企图入屋的匪徒则迅速逃走，留下后来的匪徒继续争执，同时也惊动了在楼上哄孩子睡觉的太太，此时邻居也纷纷开灯和出门了解情况，而匪徒在情急下抢走了巴冷刀后，跳上同党的黑色CR-V休旅车逃走。



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曾繁伟指匪徒拿着巴冷刀威胁要他走入屋内，但为维护家人安全，他未顾及太多便双手紧握对方的刀锋和刀柄。右为谢琪清。（图：星洲日报）

手掌拇指被刀磨伤

曾繁伟说，在争持间双手的手掌和拇指被刀锋磨伤，其中一伤口缝了6针，另一只手的手掌虎口则被匪徒咬伤。

未有警方队前来搜证

他说，相信共有4名匪徒企图入屋干案，因在他们逃走时隐约看见车上还有2人，而整件事件过程只是大约6分钟。

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他指出，事发后邻居协助报案，但巡警只是录了口供，直至今日中午12时仍未有警方和搜证队前往。

他也说，当时看见匪徒手持巴冷刀，而家里还有2名分别6和9岁的孩子和太太，一心只想顾及家人的安全，同时因为看见对方身形较瘦小，所以比较有信心能对抗，不过真无法设想若后来的匪徒也同样手持巴冷刀的后果。



争持间匪徒留下一顶帽子，而且因为被巴冷刀磨伤，地上还留下血迹斑斑。（图：星洲日报）

谢琪清：部份居民抗议保安措施

亚沙国会议员谢琪清闻讯后，前往慰问事主后指出，水晶高原在多年前曾聘请保安，维持当地的治安，收费为每户35令吉，每次以3个月共105令吉收取，惟当时有小部份居民抗议，而居民协会也感意兴阑珊，所以当地的保安措施也暂停了至少4年。

他说，治安问题或类似的案件通常会在佳节时会节节上升，因此呼吁民众要格外小心和提防，做足防范措施。

而他也希望，警方完成搜证后可以找到线索，倘若匪徒是惯犯相信很快便能落网，同时也要求警方能加紧巡逻，确保民众的安全。

