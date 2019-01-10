建成14年未带来好处·晏斗星光大道或拆 拥有14年历史的晏斗“星光大道”将被拆除？消息指出，为了重新规划当地的基设，而考虑要拆除有关星光大道，而这项消息传出后，也获得当地市民欢迎。

具有14年历史的晏斗星光大道，为当地商家、市民带来不少困扰，大家皆希望汝来市议会尽快将它拆除。（图：星洲日报）

（森美兰．晏斗9日讯）拥有14年历史的晏斗“星光大道”将被拆除？消息指出，为了重新规划当地的基设，而考虑要拆除有关星光大道，而这项消息传出后，也获得当地市民欢迎。

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据悉，晏斗“星光大道”是前森州大臣拿督斯里莫哈末哈山所启动，虽然取消有关计划被认为有政治意图，不过普罗大众却对此表示赞许，认为应该尽早拆除。

史德蓝呈建议书

《花城》社区报记者探悉，公正党晏斗州选区协调员史德蓝已把拆除星光大道的建议书呈给相关单位，并坚持星光大道非拆不可。

而相关建议书的内容，包括指前大臣没有做好规划，也不听取民意便匆忙推行这项计划，最终变成是浪费公款，没有为人民带来效益的白象计划。

史德蓝助理受询时，证实公正党收集相关资料后，决定向当局建议拆除晏斗星光大道。

记者今早走访当地商家及民众，所得到的回馈是，他们都希望当局拆除星光大道，越快越好。

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商家的话

陈志茂：路变窄交通一团糟

商家陈志茂说，星光大道建成后，立竿见影，许多顾客看见没有泊车位，掉头就走，商家生意大受影响。他说，因为道路变得狭窄，有时候遇到罗里卸货，交通阻塞，交通一团糟，在这种情况下，经常有公众和罗里司机引发争执，不愉快事件频频发生。

谢双在：许多基设破损

商家谢双在说，政府花费大量公款来兴建星光大道，一点也不实际，对商家没有好处，况且，它的维修工程不达标，很多设施如电话亭、垃圾桶、古董灯和石墩破损不堪。他也说，计划完成后，发生过多宗小车祸，不但如此，每当市议会工人进行维修保养工程时，对路人安全造成威胁，尤其是工人在修剪花草过程中，难防地面的小石子随处乱飞，伤及公众。

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他说，去年某一天，工人修剪花草，一粒石子飞向他店前，刚巧击破他的货车车镜，他马上和工人交涉，最终获得赔偿。

市民的话

赖俊威：赞成拆除改建泊车位

市民赖俊威说，他是一名残障人士，他最怕去星光大道的银行处理事务，那里的泊车位有限，经常找不到泊车位，他为此感到很不方便。

他赞成拆除星光大道，改建泊车位，方便大家，但他希望当局要关注残障的问题，包括规划更多的残障人士泊车位。



新闻背景

晏斗“星光大道

“星光大道”建于2005年，当地商家知悉汝来市议会要落实星光大道计划时，纷纷提出反对，还发动商家签名运动，呈文件给时任大臣以及汝来市议会主席，但最终政府还是一意孤行，花费约百万令吉来推动晏斗美化计划之一的星光大道。

初建时，种下的几十棵美化树木，由于过高，最终为了顾及公众的安全，把种下的树木移开，重新种植。

星光大道建成后，为商家带来不少困扰，影响生意，商家再次反映不满，但不得要领。

2013年大选，公正党朱湖前州议员蔡同财和晏斗公正党候选人艾莎前来晏斗会见当地商家，扬言民联一旦执政森州，将拆除星光大道。

