芙皇家山公园跑道损坏．晨运客步步惊心 芙蓉皇家山湖滨公园环绕跑道设施有损，晨运客担心对他们构成危险。

皇家山湖滨公园每个趁早都有许多晨运者展开运动和跑步，舒适的环境若有更完善的设施，更能让他们安心地锻炼健康的体魄。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉9日讯）芙蓉皇家山湖滨公园环绕跑道设施有损，晨运客担心对他们构成危险。

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下雨时跑道堆积泥浆

晨运客何先生向《花城》社区报反映，皇家山湖滨公园靠近快的跑道，地砖爆裂，而且在雨季时小坡的泥也会往下冲，造成跑道堆积泥浆水，围栏的铁支也不见。

他补充，湖泊的水也高涨，倘若下起大雨很快便会溢出路面，对于时常在该处的晨运客，对于各种设施的破损没有获得适当的保养和修复，除了担心安危之外，也感到颇可惜。

皇家山湖滨公园是晨运客的“胜地”，绿肺环境和泛着磷光的湖面，早上或傍晚时分到该处跑步和运动，也令人格外神清气爽。

部份设施仍需改善

而记者于日前也前往有关公园“散步”，发现该处的环境卫生尚算清洁，确实是一个舒适的晨跑和休闲地点，也不缺长凳及垃圾桶等设施，惟其中的设施仍需要改善，其中包括地砖爆裂凸起、围栏铁支不翼而飞、方向指南和路灯都缺乏维修和保养。



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跑道小斜坡处的一些地砖不翼而飞，一不小心可能会被绊倒。（图：星洲日报）

地砖爆裂恐绊倒晨运者

在皇家山进行晨运的不只是年轻人，但也有很多的长者会在该处慢跑，呼吸新鲜空气，惟有些设施的破损，尤其是地砖爆裂凸起的情况更是令人担心会绊倒晨运者。

因此，何先生希望有关当局能尽量改善当地的情况，让晨运者能更安心地在湖滨公园晨跑和运动。

