今夏约满告别阿申纳‧拉姆塞骑“斑马”战意甲 据意大利转会专家迪马济奥爆料，拉姆塞的经纪人将在意大利超级杯后与祖云杜斯高层会面，双方将确认合同的最终细节。

威尔斯中场拉姆塞（右）已经确定在今夏与阿申纳合约期满后，以自由身加盟意甲霸主祖云杜斯。（图：法新社）

（罗马10日综合电）威尔斯中场拉姆塞已经确定在今夏与阿申纳合约期满后，以自由身加盟意甲霸主祖云杜斯。

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据意大利转会专家迪马济奥爆料，拉姆塞的经纪人将在意大利超级杯后与祖云杜斯高层会面，双方将确认合同的最终细节。

2008年，拉姆塞从家乡球队卡迪夫加盟阿申纳，当时温格击败了曼联才签下这名威尔斯天才。过去10季，拉姆塞为阿申纳出战超过300场，还在2014年足总杯决赛对赫尔攻进制胜球。随后一年，他还帮助阿申纳卫冕足总杯冠军，并在2017年足总杯决赛对切尔西再次攻进决定性进球。

祖云5年长约+年薪3千万拉人

去年10月，拉姆塞与阿申纳续约谈判破裂，球员宣布将于赛季末自由离队。本赛季，他共为枪手出场25次，打入3球7助攻。

此前天空体育报道，祖云杜斯已给拉姆塞准备了一份诱人的合约——5年长约与税后年薪650万欧元（约3080万令吉）。