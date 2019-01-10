供B40单身者申请·隆市长：微型房屋圆窝居梦 吉隆坡市政局将在今年内，为B40低收入群的单身男女打造窝居，让他们摆脱“无壳蜗牛”与城市房屋昂贵租金的命运。

诺希山：市政局今年为单身上班族打造的“微型房屋”计划，概念类似胶囊酒店，它是属于“1人1房”的租赁房屋政策。（图：星洲日报）

（吉隆坡9日讯）吉隆坡市政局将在今年内，为B40低收入群的单身男女打造窝居，让他们摆脱“无壳蜗牛”与城市房屋昂贵租金的命运。

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修缮旧店屋改造

吉隆坡市长拿督诺希山指出，市政局将把位于端姑阿都拉曼路的市政局既有的旧店屋加以修缮，并改造成租金低至大约100令吉的房屋，协助减轻仍单身的男女上班族的经济负担。

他周二傍晚配合上任100天，在吉隆坡市政局总部28楼的市长办公室接受数家受邀的平面与电子媒体联访时说，有关房屋计划概念类似胶囊酒店（Capsule Hotel），但并非是旅馆（HOSTEL），而是属于“1人1房”的“微型房屋”（MICRO HOUSING）。

近200单位供申请

诺希山说，有关房屋是属于市政局的产业，市政局只需拨款介于500万至1000万令吉，即可完成房屋修缮与翻新工程，预计最迟于今年内竣工和推介。

他指出，该计划的对象是B40以下的低收入群体，该房屋共建有2座，一座是提供给男生租赁，另一座是提供给女生租赁，两座建筑物加起来大概有接近200个单位。

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他说，市政局并未限定有关租户的年龄、租赁期限，同时也不局限于吉隆坡人申请，即任何来自国内的外坡游子都可申请，有意申请者可透过上网（ON-LINE）方式提出申请。然而，倘若任何租户已经结婚，他们就必须搬离该居所。

“租户可以在有关房屋单位内简单烹煮，譬如快熟面与煮水，不能进行大型的煮炒，他们必须到楼下邻近一带的端姑阿都拉曼路的餐馆用餐或买食物充饥。”



诺希山（右）配合上任为吉隆坡市长100天，邀请特定的平面与电子媒体进行联访，《星洲日报》是其中一家受邀采访的媒体。（图：星洲日报）

减轻低收入者负担

诺希山说，市政局推行上述计划的用意，是为了减轻低收入上班族的经济负担，让他们可以租赁在租金廉宜与舒适的房子内，满足他们的基本需求。

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同时，他强调，市政局兴建有关房屋并非是为了谋取利润。

他说，由于这项计划是涉及房屋政策，市政局将与房地部进行商讨，同时，一旦有关建筑物竣工后，他将与部长、国会议员及市政局咨询理事会成员共同商讨有关细则问题，过后才会对外宣传该计划。

步行游走城市了解民瘼

早前出任梳邦再也市议会主席的诺希山，经常骑脚车到四处巡视民情，如今贵为首都市长，他表示自己不会再像以往般，而是改换成“步行”。

“我会以步行方式游走于城市各角落，以亲身了解民瘼。”

他与媒体分享有次与一名流浪汉交谈的经验，询问对方来自何处，是否有工作等，从而了解到该流浪汉是来自柔佛新山及失业，因此令他感触到需要为这些外来者创造就业机会，前提是他们必须奉公守法。



自从新市长上任及积极鞭策之下，吉隆坡市政局已快马加鞭处理民众投诉的路洞，并进行道路重铺工程。（图片取自吉隆坡市政局脸书）

不允城市发展失衡

诺希山指出，市政局允许发展计划，但不允许过度发展，因为城市的容积率（PLOT RATIO）必须恰如其分，好比吉隆坡金三角地带与孟沙南区（BANGSARSOUTH）的发展已经过度饱和，每天都出现交通阻塞现象。

拟交通冲击评估

“因此，有必要进行土地使用区划（Zoning），有关地区也不需要有过高的建筑物，而吉隆坡今后也不应再允许有发展失衡的现象。”

他说，为了纾解城市地区的交通阻塞，市政局要求有关方面在经常出现车龙的京那峇鲁路一带拟定交通冲击评估（TIA REPORT）。

“在吉隆坡，我们无法解决交通问题，只能减少交通阻塞。我们需要与大道局、公共工程局等相关利益团体各造进行商讨。”

营造宜居和睦吉隆坡

诺希山指出，作为大马首都的掌舵人，以及土生土长的吉隆坡人，他认为市政局必须致力于克服城市贫穷、基本建设、公共设施、交通、低碳城市、城市安全、生活素质、纾解交通阻塞，以及提高吉隆坡市民的经济水平。

他说，一旦具备上述各种条件，吉隆坡将能成为一座具有精明及智慧元素的城市，以便为居住在占地面积243平方公里的180万人口谋求福祉。

他也看到吉隆坡仍必须加倍努力，以便成为一座宜居、安宁、和谐及团结的城市，以营造舒适与亲善和睦的吉隆坡。

他继称，只要让吉隆坡拥有各种优渥条件，如打造成美食天堂，吉隆坡将可被催化成为一座具有吸引力的城市，而人们不论提及任何一种美食，都会联想起吉隆坡。

他说，吉隆坡市政局必须致力于纾解城市交通阻塞，并携手改善和管理交通。



为整顿吉隆坡市容与社会秩序，吉隆坡市政局也积极取缔路边无牌小贩。（图片取自吉隆坡市政局脸书）

批发展准证前慎密审查

针对日前《星报》报道满家乐居民反对他们住家毗邻的51层商业高楼一事，诺希山说，由于市政局已经发出发展准（DEVELOPMENT ORDER），倘若要撤销有关发展准证，恐怕会面对发展商的起诉。

“所以，市政局往后在未发出发展准证之前，必须先慎密审查，才发出有关发展准证。”

隆城市巴士需民众配合

另外，他说，吉隆坡城市巴士（GO KLBUS）的出发点是好的，但民众必须给予配合，不要双重或三重泊车，否则将导致巴士难以在交通繁忙的市区川行。

“我们要寻找方案来协助吉隆坡人，但吉隆坡人也需要给予配合，因为吉隆坡是属于大家的城市，并非属于吉隆坡市长，如此一来吉隆坡的居民就可享有更有素质的生活水平。”

违例泊车照接罚单

吉隆坡市政局执法人员“有眼不识泰山”，就连市长的车也照样抄牌？！

市长分享他有次独自一人驾车到吉隆坡一间酒店与一名亲戚会面时，因为突然下起滂沱大雨，他忽忙将车停放在路旁，结果遭执法官员开出罚单，但他也照样偿还30令吉的罚款。

诺希山说，他违反的交通条规是将车“泊在黄线”上。

他认为，这起事件显示了，在“法律面前，人人平等”，任何人在任何情况下，只要是违法，同样不能滥权，而他也要树立良好的榜样。

“如果我有犯错，希望你们可以给予劝告。”

盼市民为大蓝图提意见

市长督促市民协助市政局在今年展示的“2040年吉隆坡发展大蓝图”中提出反馈意见，以便协助吉隆坡打造为有素质和生活水平高的宜居城市。

针对锁车行动面对私人公司起诉一事，市长亲口证实，市政局已接获律师信，并呈函予联邦直辖区基金会，并将根据现有的法律行事，以及将向该公司作出回应。