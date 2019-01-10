陈佩莉 ·别再用塑料吸管 不难发现大多数人都对禁用塑胶吸管还未进入状况，甚至我到隆市内的餐馆用餐，业者依然主动提供吸管。

“诶，他们没有给我们吸管咧！”

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前几天到快餐店吃午餐，隔壁桌坐了3名刚买了餐点男子，坐下来开始享用美食后，才发现餐点附有的汽水没有吸管。

根据联邦直辖区部的宣布，从今年的1月1日开始，吉隆坡、布城和纳闽是禁止使用塑料吸管！

这项措施也正式纳入商业执照申请条例，惟当局将会给予业者及民众1年的缓冲期以适应，直到2020年1月1日开始才会全面执法。

此快餐店也在去年作出宣布，配合对塑胶吸管说不，接下来将不会主动提供吸管。

可是看回上面所发生的情况，不难发现大多数人都对禁用塑胶吸管还未进入状况，甚至我到隆市内的餐馆用餐，业者依然主动提供吸管。

既然业者也是这种态度，通常在新政策中处于被动角色的大部份民众，也就理所当然继续使用塑胶吸管了。

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还记得联邦直辖区部当初宣布时曾表示，他们将会在这一年的缓冲期内推行更多的宣传工作，以教育人民关于塑胶吸管对环境的伤害，鼓励业者及民众不再使用塑料吸管。

我认为，这是有必要的，尤其民众的反应差强人意，更需要政府在背后努力地去推行，才能确保政策能真正的落实及实施。

回想当初在推行禁用塑料袋措施时，大家一开始也是兴冲冲地以环保袋取代，但渐渐地却发现不少民众的兴致开始冷却，甚至一些人不再随身带环保袋出门，不介意给20仙“添购”一个塑胶袋。

另外，联邦直辖区部也曾说过，将会配合禁用塑胶吸管措施，推出可降解的物质或纸质吸管作为替代品。在确保这个政策完善地实施下，政府也有必要加紧脚步，履行身为执法者的责任。