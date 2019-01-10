患贲门癌赴华治疗·青年急筹7.5万医费 华裔青年不幸患上食道与胃接口部份的贲门（cardia）癌，目前在中国广州现代肿瘤医院接受治疗。由于庞大医药费不敷，他与母亲今日通过行动党巴生班达马兰区州议员服务中心安排，盼能获善长仁翁资助大约7万5000令吉医药费。

龚志坚（左三）不幸患上贲门癌，需要7万5000令吉医药费在广州治病。吴国民（右三）盼公众能施予援手。左起为柯金胜和叶亚梅，右起为林志忠和市议员谢秀。（图：星洲日报）

（雪兰莪．巴生9日讯）华裔青年不幸患上食道与胃接口部份的贲门（cardia）癌，目前在中国广州现代肿瘤医院接受治疗。由于庞大医药费不敷，他与母亲今日通过行动党巴生班达马兰区州议员服务中心安排，盼能获善长仁翁资助大约7万5000令吉医药费。

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从事汽车零件销售的巴生圣淘沙花园居民龚志坚（34岁），今日在行动党巴生港口联合支部主席兼班达马兰区州议员梁德志助理吴国民安排下召开新闻发布会，讲述自己于去年10月杪发现面对吞咽困难后，3周后甚至不能进食，经胃内窥镜检查及化验后，才惊觉贲门长出了属于恶性第二期的癌肿瘤。

他表示，由于不堪在巴生中央医院排期进行切片化验不果，转入双溪毛糯政府医院后，医生告知仍需排期到布城癌症中心接受化疗针及动手术切除。

他形容，基于本身已无法进食，抵抗力大大变弱，担心再排期等下去风险会很大，于是在堂哥介绍下，他认识到广州现代肿瘤医院，本身也上网搜索资料认为可行，因此于去年12月17日从双溪毛糯医院出院后，两天后便急匆匆飞往广州寻求治疗。

尚需进行3次疗程

龚志坚透露，在广州医院住了将近两周，期间在胸静脉处打了俗称为“介入”的一枝针后，便能吃些粥水和少量肉类，情况比之前好很多，直到12月31日出院的第一次疗程，共花了9万多人民币（约6万令吉）。

他说，由于接下来还需飞去广州进行3次疗程，每次需花费约2万5000令吉共7万5000令吉，他在耗尽积蓄的情况下，对医药费已难以负荷，只能寄望社会人士慷慨解囊，让他度过难关。

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吴国民：盼卫部增拨款给癌患

吴国民呼吁公众，在龚志坚的抗癌路上，能助其一臂之力早日康复，有意者可联络他本身（012-3799955）或服务中心（03-31631139）。

他也促请卫生部能增加癌症拨款，好协助癌患更快取得治疗。

他同时吁请公众在储蓄之余，也应做好人生规划投保保险和医药卡，否则一旦患急病，将面临继续耗尽的窘境。

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出席者有班达马兰新村村长柯金胜、行动党巴生港口联合支部委员林志忠和龚志坚母亲叶亚梅。