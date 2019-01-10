多数烟民遵循禁烟令·少数罔顾禁令引争执 政府实施禁烟措施一周后，许多烟民遵循规定，使食肆范围不再弥漫烟雾，食客也免除吸二手烟的危害；但另一边厢，有烟民罔顾禁烟令，直接在茶室走廊的餐桌旁吞云吐雾！

茶室张贴多张禁烟告示牌，有者乐意遵循，但也有人视若无睹，照抽不误。（图：星洲日报）

（雪兰莪．八打灵再也9日讯）政府实施禁烟措施一周后，许多烟民遵循规定，使食肆范围不再弥漫烟雾，食客也免除吸二手烟的危害；但另一边厢，有烟民罔顾禁烟令，直接在茶室走廊的餐桌旁吞云吐雾！

广告

《大都会》社区报记者今早走访八打灵再也美嘉花园商业区跟进禁烟令后续效应时，发现一名印裔男子竟然手夹已点燃的香烟走入某家茶室，结果遭茶室业者劝告和驱赶到外吸烟，岂料抽烟者不听劝，双方一度发生口头争执。

业者大声相劝遭回呛

有关茶室张贴多张禁烟告示牌，业者还劝告那位打包饮料的男子如果要吸烟，则必须到茶室范围以外。有关男子走到茶室走廊站着等待饮料，拿起手上的香烟吞云吐雾，在其旁边的还是正在用餐的食客。

当业者递送打包好的饮料给有关男子，发现对方竟然吸烟，因被惹怒而大声相劝对方不可在有关范围吸烟。相信是男子对业者大声的语气而感到心有不甘，随即回呛业者为何不能以比较好的语气劝告，一度引发口头争执，引起四周的民众观望。

茶室业者忙于工作，直接走入茶室内，已拿取饮料的男子之后也愤而离开。

有关茶室业者较后向记者申诉，这项禁烟措施确实令业者感到为难，并认为政府必须派员严厉监督和执法。



广告

一名男子手夹香烟走入茶室打包饮料，业者发现后顿时感到懊恼，随即好心劝请对方不可在食肆范围吸烟。（图：星洲日报）

业者：非烟民可安心用餐

另一方面，茶室业者表示，自从禁烟令生效后，其食客都乐意遵循禁烟规定，烟民食客会自动走到茶室范围外吸烟，而非烟民食客也可安心用餐，无需吸二手烟。

业者指出，禁烟令也导致茶室的香烟销量下跌。

根据观察，记者也发现有烟民遵守规则，走到距离食肆大约20公尺以外的停车位吸烟。

广告

然而，相信是烟民找不到熄烟缸，结果乱丢烟蒂，导致部份停车格出现零零散散的烟蒂，有碍市容与环境卫生。

有烟民非常自律，遵守卫生部落实的禁烟令，走到停车位旁吸烟。（图：星洲日报）

香烟销量大跌

洪金庆（八打灵咖啡酒餐商公会副主席兼茶室业者）

“禁烟令不会影响茶室饮食的生意，不过却导致香烟销量大跌。

一般上，烟民食客在茶室用餐后，会逗留吸烟一阵子，香烟抽完了便会直接在茶室购买香烟；但自从落实禁烟令之后，食客餐后也不会留在这儿抽烟，造成购买香烟的人数减少。

因此，我也减少香烟货量。

无论如何，本茶室的食客都非常遵守禁烟令，有烟民会主动到茶室范围以外吸烟，这是非常好的现象。

我们支持政府实施的禁烟令，然而，政府也应该设立一个吸烟区给烟民。”

食客都遵守禁令

张女士（茶室业者）

“本茶室的食客都非常遵守食肆禁烟的规定，所以在落实禁烟令后，这儿成为无烟场所，一旦有人吸烟，我们都会对烟味道感到敏感。

今早有名男子手拿已点燃的香烟走入茶室，我就闻到烟味，我随即上前劝阻对方不可在食肆范围吸烟，表明这是政府的规定，还要求他看张贴在茶室内的禁烟告示牌，违例者将会被罚款。

对方是要打包饮料，我要求他出外抽烟，饮料好了才拿到外面递给他。

没想到对方竟然还在茶室走廊吸烟，因为这是禁烟令，我一气之下大声劝告对方。对方是本地人，没理由不知道这项禁烟令。

在这种情况下，禁烟令使作为从事餐饮行业的人员感到为难。说到底，政府有必要强硬执行禁烟令，派员严厉监督与执法，否则禁烟令根本无法奏效或走得更远。”

茶室不再弥漫烟雾

叶汉汶（食客）

“自从政府实施禁烟令，我发现很多茶室都不再弥漫烟雾，大部份的烟民都遵守条例，包括我的父亲，当他要吸烟时，都会自动走到食肆范围以外的地方。

我有个朋友是烟民，他也可以趁此机会戒烟。”

支持落实禁烟令

王佛有（食客）

“以前我在户外茶室范围用餐，当邻座有人吸烟，我被逼吸二手烟，那种感觉真的不好受。

我支持政府落实禁烟令，我也发现很多民众都会遵循禁烟令。”

