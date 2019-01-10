隆市局：直到有新方案·冻结出租特别停车格 吉隆坡市政局已冻结所有“特别停车格”（Petak Khas）的出租申请及更新，直至当局拟出相关新方案。

林立迎指出，市政局是在去年11月21日开始冻结出租停车格，同时当局也会重新作出探讨，已拟定出租停车格的新方案。（图：星洲日报）

（吉隆坡9日讯）吉隆坡市政局已冻结所有“特别停车格”（Petak Khas）的出租申请及更新，直至当局拟出相关新方案。

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林立迎：外包公司问题多

甲洞区国会议员林立迎指出，市政局是在去年11月21日开始冻结出租停车格，同时当局也会重新作出探讨，已拟定出租停车格的新方案。

“租用停车格是需要每三个月作出更新，也代表最后一批的停车格出租将会在2月到期。”

他说，市政局是将出租停车格事宜交由联邦直辖区基金会负责，惟后者却转而外包给私人公司管理相关事宜，也导致大众对出租停车格的事宜不了解，包括不知道停车格的出租合约何时逾期，或是一个商家就租用了多达8个停车格等不合理的情况。

他说，他对此曾向市政局作出投诉，并与日前在联邦直辖区部长与国会议员的会议上得到答复，即是市政局决定重新进行研究及冻结申请的好消息。

红线车位晚上周末开放使用

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林立迎提醒民众，画上红线的特别停车格，虽然是被商家所租用，惟在每天下午6时30分之后，以及周末及公共假期是开放给公众使用。

他说，很多商家却会以障碍物霸占，或是将停车格内设有的柱子竖起，不让其他人使用该停车格。

他也说，任何人若发现上述情况，可拍照向他或市政局作出投诉。

隆285民众会堂管理权将回收

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另一方面，林立迎指出，市政局将会回收隆市内共285间民众会堂的管理权，并再与当地的国会议员商讨后，再决定讲管理权交个适合者管理。

他说，隆市大部份的民众会堂目前都是被政党霸占，或是遭人滥用出租给商业用途，包括作为洗车中心、跆拳道中心等。

因此，他说，市政局也于去年12月3日出信，要求无论是政党或是非政府组织，都必须将民众会堂的管理权交还。

林立迎透露，以甲洞区来说，共有3间民众会堂是被巫统所霸占，包括在大选前是作为巫统区部会所，在大选后则改名为甲洞基金会（YayasanKepong），甚至当地居民要求借用该民众会堂进行活动也遭到拒绝。

他也借此机会警告涉及单位及组织，尽快将民众会堂交还给市政局，否则当局将会采取法律行动。

