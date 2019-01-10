雪贸消局：食肆未获“清真”准证·禁挂可兰经爪夷文牌匾 雪州贸消局执法主任阿兹曼表示，凡未获“清真”准证的餐厅、茶室或嘛嘛店等，都不能在店内挂上印有可兰经文或爪夷文的牌匾，以免混淆食客，误会该店属清真食店。

阿兹曼（坐者中）向业者了解作业情况。（图：星洲日报）

（雪兰莪．巴生9日讯）雪州贸消局执法主任阿兹曼表示，凡未获“清真”准证的餐厅、茶室或嘛嘛店等，都不能在店内挂上印有可兰经文或爪夷文的牌匾，以免混淆食客，误会该店属清真食店。

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他说，雪州贸消局执法组近日将针对这方面疑惑，走访各区食肆，展开突击检查行动，以保障穆斯林食客利益。不过，他劝告食客在外用餐时得慎选食店，穆斯林尤其得首选“清真”店铺。

食店须遵守清真条例

“凡持清真准证的食店，必须遵守清真条例，包括从准备食材到食物上桌等，一旦被发现有哪个程序不符条例，执法组绝不妥协，必定严惩。”

他补充，贸消部并无规定由马来人经营的商店一定要申请“清真”准证，但若该店要以“清真”名义经营，就得申请这方面准证。

他指出，该组昨日先到万津一些食店执法，结果有3间店因触犯不同条例而受对付，包括没有做食物标价等，有者甚至被令关闭重新搞好店内整洁。

“今日，执法组再联合巴生市议会、卫生局、雪州宗教局及大马公司委员会等38名官员，在巴生区内对食店展开突击检查。”

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发现可疑商店可投诉

他说，在巴生方面，暂时有几间店触犯条例而受对付，包括2宗涉及卫生及1宗公司关于注册问题。

“贸消部看重商店标明‘清真’但不清真问题，去年共接获22宗投诉，惟当中被揭发有商店涉及6宗案件。”

他指出，若消费者发现一些可疑商店，可向贸消部或雪州宗教局投诉，让相关单位派人调查真相。

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