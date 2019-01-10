冒二手车行名超低售价为饵．诈骗集团刮5万订金 来自甲洞的二手车行业者申诉，其车行遭诈骗集团冒用名字，以超低价售卖二手车为饵，骗取数千令吉不等的订金！

黄运金（右起）与黄国忠父子在游佳豪的陪同下，揭发诈骗集团冒用其二手车行的名义行骗，呼吁公众上网买车时必须更加注意。（图：星洲日报）

（吉隆坡9日讯）来自甲洞的二手车行业者申诉，其车行遭诈骗集团冒用名字，以超低价售卖二手车为饵，骗取数千令吉不等的订金！

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网络登广告寻目标

来自甲洞的忠威汽车二手车行业者黄运金（59岁）及黄国忠（32岁）父子指出，诈骗集团是通过在网络平台刊登广告寻找目标，甚至每数天就会更换新的广告以及汇款的银行户头。

受骗者找上门索赔

他们说，诈骗集团是以其车行的马来名加上“（马）有限公司”，同时也用上其车行的地址行骗，因此受骗者纷纷找上门，有者甚至与他们争论，要求他们赔钱。

他们对不断需解释而感到疲累，而在受骗者陆续出现下，他们也于今日在行动党联邦直辖区公共投诉局主任游佳豪的陪同下召开新闻发布会，提醒公众勿在陷入诈骗集团的圈套。

他们也强调，有关广告与其车行没有任何关系，而诈骗所展示的个人资料包括银行户头持有者、联络人的电话号码，他们也全部不认识。

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他们也说，其车行也在同一个平台打广告长达10年，而他们也就此事向该平台投诉，惟对方也是束手无策，能做的只是在接获投诉时撤下有关广告。

黄国忠：36人上当

黄国忠指出，大约在3个星期前开始陆续有人上门询问，并展示银行转账的资料，指他们通过网上的广告向他们购买二手车；每天约有两三名受骗者上门，至今已确定的受骗者共有36人，大多是来外坡，预计诈骗集团骗走的款项共达5万令吉。

他根据受骗者所透露，诈骗集团展示名片、销售订单等文件，让受骗者信以为真，而他们所给出的售价也远比市价来得低，包括比其车行开出的价钱便宜近5000令吉。

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黄运金说，他们在第一名受骗者出现时，即于12月6日前往报警备案，惟当时负责的警官表示在受骗者人数不多，难以下手调查而无法采取行动。

“后来在越来越多受骗者上门，我们也于12月29日再次报案。”

他也说，受害者当中，也有约30人发现被骗后也前往报案，而他们也劝找上门的受害者在无论被骗的数额多寡都必须向警方报案。

游佳豪：签文件须实体公司进行

游佳豪指出，这类型的诈骗案都有同样的特征，包括诈骗集团将会以超低售价，或是低利率吸引上钩，以及不会以“面对面”的方式进行交易，通常都会在网上、电话或是通过社交媒体进行交涉。

因此，他劝请公众必须在进行任何交易，包括付款及签署文件都必须是实体公司上进行，也不要将款项转账给非公司名义的个人银行户头。

“这些可能是假借他人的银行户头，对方或许也是受骗者之一。”

他也就这次的事件呼吁公众，在网上购买二手车之时，也应先到相关车行检查是否有这辆车，确保这项交易后才付款。

此外，有关行径是抵触刑事法典420条文（欺骗），一旦罪成可被判坐牢超过1年不超过10年、鞭笞及罚款。

他也说，他们将会向警方了解此案的调查进展及情况。