欠下大笔债．分店4变1．Pornsak与搭档诉餐饮集团 狮城艺人Pornsak与搭档如今起诉餐饮集团，要求对方让两人以合理的价钱退股。

艺人Pornsak（左）与好友符传豪2010年中创办Porn's SexyThai Food餐馆，短时间内建立起知名度与口碑，生意高峰期曾拥有六家店面。（档案照）

（新加坡9日讯）原以为忍痛“割爱”，脱售六成股份来换取投资金后，辛苦创立的泰国餐馆品牌Porn's将更上一层楼。岂料不到两年，餐馆欠下大笔债务，分店从四家变一家，食物水平也明显下降。狮城艺人Pornsak与搭档如今起诉餐饮集团，要求对方让两人以合理的价钱退股。

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要求以合理价钱退股

知名艺人Pornsak与搭档符传豪在2010年中创办Porn's Sexy Thai Food餐馆，短时间内建立起知名度与口碑，生意高峰期曾拥有六家店面，截至2016年底则有4家分店。

2016年10月，在当地的餐饮集团Jus Delish前来“敲门”后，两名创办人决定以两元（新币，下同）的象征性价格，把经营餐馆的公司Nine F&B六成股份卖给餐饮集团，条件是对方须注资40万元，为餐馆在本地开设第五家分店和打入海外市场。据媒体当时报道，两名创办人在此交易中获得了七位数的收益。

未兑诺注资40万元

事隔不到两年，Pornsak与符传豪去年10月入禀高庭，起诉餐饮集团违反协议，对餐馆管理不当，集团也没有注资当初所承诺的40万元。餐饮集团董事廖天华和陈美宏也被列为本案的答辩人。

根据《联合晚报》所取得的索赔书，创办人指责餐饮集团不但没有遵守协议扩展业务，而且还在未经两人同意的情况下，关掉三家分店。如今，餐馆只在星悦汇（The Star Vista）设有分店。

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诉方也指餐饮集团对Pornsak与符传豪这两个小股东进行压迫，在做出多项决策之前，没有征询两人的意见。两人是迟至去年3月，才得知公司早已欠下大笔债务。

两名创办人也不时走访餐厅，结果意外发现食物水平明显下降，顾客的投诉也显著增加。

诉方要求法院下令餐饮集团，以合理的价格买过两名创办人的四成股份，让他们能够全身而退，并为蒙受的损失获得赔偿。案件目前在审前会议阶段。（部份人名译音）

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出动集团董事老公厨房帮佣

诉方指责餐饮集团的中央厨房几乎没有任何设备，人手也不足，甚至得出动集团董事的老公与女佣到厨房剥虾壳。

诉方在索赔书中对餐饮集团做出多项指控，指责对方对餐馆管理不当。例如，两名创办人多年来辛苦与食材供应商建立良好关系，以确保餐厅能获得新鲜和足够的食材。

殊不知，在与餐饮集团签下合作协议的几个月后，集团就擅自更换供应商，诉方称这导致餐厅食物水平下降，进而影响餐厅的声誉。

同时，创办人从餐馆职员得知，餐饮集团擅自淘汰掉餐厅分店内的个别厨房，改用中央厨房来供应食物给Porn\'s餐馆。集团声称中央厨房的设施齐全，能为餐馆提供有品质的食物，而且也节省成本。

结果，创办人在2018年间发现，所谓的中央厨房几乎没有任何设备，人手也明显不足，创办人甚至亲眼目睹，集团董事的女佣与董事的老公一起在厨房内剥虾壳。

辩方反诉Pornsak毁约

辩方发起反诉讼，指责Pornsak毁约，没有以代言人身份出席餐馆的宣传活动，因此要求索讨回集团所注资的40万元。

根据答辩书，餐饮集团坚持以遵守当初的协议，注资40万元到Nine F&B，即经营Porn's泰国餐厅的公司。

辩方也列出餐饮集团过去两年来对推动餐馆品牌所付出的努力，包括与泰国大使馆接洽办活动，并建议Pornsak主持该活动。

但餐饮集团反指是Pornsak违反协议，不愿以代言人身份出席品牌活动。每当要求他出席时，他反而会通过经纪公司索讨代言费用。

辩方也指创办人没有及时交出公司账目和商标注册权等，才会导致餐饮集团无法落实扩展餐馆业务的计划。辩方指是两名创办人毁约，因此反要求他们交出集团已投资的40万元。

餐饮团在当地经营的其他餐饮生意，包括观音斋素食馆和一些泰国餐厅。

该报今早尝试联络Pornsak，但至截稿时间，Pornsak未有回复。据了解，Pornsak目前人在海外。