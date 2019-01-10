谁比较常传假消息？研究：65岁以上保守派 根据今天发布的一项新研究显示，65岁以上的脸书（Facebook）用户和保守人士，比年纪较轻或开明人士更可能在此平台上分享假消息。

（美国．华盛顿10日讯）根据今天发布的一项新研究显示，65岁以上的脸书（Facebook）用户和保守人士，比年纪较轻或开明人士更可能在此平台上分享假消息。

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法新社报道，在2016年美国总统选举期间，来自普林斯顿大学（Princeton University）和纽约大学的研究人员访问了超过2711名脸书用户，其中有49%在选举后被要求时，同意分享他们的资料数据。

研究人员之后将受访者在脸书上分享的连结与多个平台进行比较，其中包括一个由网路媒体BuzzFeed汇编、以分享假消息为人所知的网站。

这项发表于“科学先端”（Science Advances）期刊的研究，发现只有不到8.5%的受访者透过其中一个网站分享连结。

然而，会这么做的都是较年长者，并在政治光谱上自我认定为保守派的一端。

实际上，无论政治立场如何，65岁以上用户所分享出自假消息领域的文章数量，是接受调查的18到29岁最年轻受访族群将近7倍。

这项由普林斯顿大学政治学教授格斯（Andrew Guess）带领研究的作者写道：“这可能是60岁以上的美国人，欠缺必要的数位媒体识读能力，以可靠判断网路上这些新闻的可信度。”

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作者也认为记忆力老化的影响也可能造成冲击，并写道：“在此原因下，随着年老而带来的记忆力衰退，会破坏人们对‘虚幻真相’的抵抗力。”

虽然研究也发现，共和党人士要比民主党人士分享更多的假消息，具意识形态的保守派人士则是最常分享假消息的人，这可能是因许多假消息在2016年总统大选制造的假消息大多偏向特朗普。

作者在《华盛顿邮报》专栏写道：“如果假消息的倾向是偏向克林顿而不是特朗普，可能态度开明的人士会比保守派人士分享更多这种内容。”

（中央社．译者：苏梨若/核稿：徐睿承）