纽约市拟立法·雇员享两周有薪年假 纽约巿长白思豪周三宣布，向巿议会呈交法案，规定雇主必须每年为雇员提供最少两周有薪年假福利。法案一旦获得通过，纽约巿将成为全美首个全民享有薪年假的地区。

（图：法新社）

（美国．纽约10日讯）纽约巿长白思豪周三宣布，向巿议会呈交法案，规定雇主必须每年为雇员提供最少两周有薪年假福利。法案一旦获得通过，纽约巿将成为全美首个全民享有薪年假的地区。

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全球最少有20个国家，包括纽西兰、爱尔兰及希腊，已经立法，让全民享有每年最少10天有薪年假，惟美国联邦、各州份及巿政府，至今仍未有同类劳工法例。

纽约巿长办公室透露，一旦法案获巿议会通过，预料将有50万人受惠，包括20万名酒店及餐饮业工人、9万名零售业员工，以及18万名清洁工、文员、营业员等其他劳工。新法例亦容许雇员每年累积最多10日年假，保留到翌年。白思豪相信，新法例带来更健康、更高效率的工作环境，带动纽约巿经济增长。

另外，白思豪周二也宣布推出全民医疗计划“NYC Care”，为全巿60万名没有购买医疗保险的巿民、包括非法移民，提供医疗保障，每年涉及公帑约一亿美元。