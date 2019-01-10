黄勃扬．还人民“第三张选票” 恢复地方选举，地方政府将会有更大的民意基础，落实地方发展和决策，且县市议员理应是向人民负责，执行人民的意志，这才是希盟政府应该走向的民主进程。

首相敦马哈迪近期在“赋权地方议会”大会上表示，希盟政府不会落实地方选举，因为这将造成城市与乡区，以及不同种族间更大的隔阂。

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对此，民主行动党依斯干达公主城国会议员林吉祥第一时间驳斥首相的说法，认为首相或许没有掌握正确资讯，才会发表上述言论。

根据林吉祥的分析，早在2010年，地方县市的种族比例分布两极化的问题已改善，绝大部份县市的人口都是马来人居多，而华人占多数的地区只有3个，即诗巫、古晋、槟城，且在148个地方县市里，有132个地区以马来人居多，另13个地区不受单一种族掌控。

认为落实地方选举，会造成城市的地方权力落入其他族群手中，进而形成更大的种族隔阂，这样的担忧其实是延续过去的刻板印象，忽略了马来人城市化以及人民思维已走向民主化的事实。

选择从甘榜搬到城市的马来人，很多是为了获得更好的工作机会，以及认为城市有更好的发展，能够满足不同层面的生活需求。

恢复地方选举，就是要还给人民“第三张选票”，通过民选地方政府的领导人，落实更有效率、更透明、更符合民意的地方政策。无论任何种族，相信都会期待一个良好施政的地方政府。

自从1965年因发生马印对抗事件，政府宣布取消地方选举以来，各地方的县市议员都是由州执政党所委任，造成人民对于县市议员的角色感到模糊。

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民众面对民生问题时，往往想到的是向国、州议员办公室投诉，在他们的认知中，他们已把选票赋予国州议员而非县市议员，所以前者有责任协助他们解决大小问题。

其实，国州议员拥有更重要的职责，那就是参与国会和州议会的立法和辩论，确保国家的政策朝向正确的方向发展，与时并进。

恢复地方选举，地方政府将会有更大的民意基础，落实地方发展和决策，且县市议员理应是向人民负责，执行人民的意志，这才是希盟政府应该走向的民主进程。