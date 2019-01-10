新年首胜难消球迷怒气‧皇马创上座率新低 据《阿斯报》报道称，伯纳乌入场球迷人数仅为4万4231人，这创造了赛季最差纪录，这也是皇马将近10年来的最差上座率。

队长拉莫斯（下）点球破门助皇马击败雷加利斯，他斩获职业生涯100球，为皇马破门80次，别忘了他司职后卫。（图：美联社）

（马德里10日综合电）3比0轻取雷加利斯之后，皇家马德里终于迎来2019年的第1场胜利，但伯纳乌上座率不但创下了赛季新低，且皇马极端球迷还高唱“佩雷斯辞职”。

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在皇马主场伯纳乌，愤怒仍然是关键词。据《阿斯报》报道称，伯纳乌入场球迷人数仅为4万4231人，这创造了赛季最差纪录，这也是皇马将近10年来的最差上座率。自从2009年5月24日之后，伯纳乌的球迷数量第一次不满4.5万人，球队糟糕的战绩和疲软的比赛态度激怒了很多铁杆支持者。

拉莫斯无愧带刀铁卫

皇马连续两战遭遇点球风波，主裁疑似出现双重误判，名哨认为拉莫斯打入的点球并不存在。然而，生米煮成了熟饭，皇马队长拉莫斯第44分钟打入职业生涯第100球（14个点球），其中皇马生涯80球。本赛季各项赛事，他斩获11球（皇马7球），追平生涯最高产赛季。

巴西“00后”维尼修斯助攻巴斯克斯后亲自锁定比分，本季出战535分钟（正赛）2球7助攻，平均59分钟制造1球；西班牙杯2球4助攻，维尼修斯是所有西甲球员中制造进球最多的。

索拉里大赞00后维尼修斯

赛后，皇马主帅索拉里表示：“维尼修斯很年轻、充满天赋，18岁就离开家乡加盟皇马，我觉得他需要保持现在的势头。”

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皇马从曼市买来的新援迪亚斯第78分钟替补出战，迎皇马生涯首秀。

另一方面，法国球星格列兹曼在客战希罗纳上半场破门帮助马德里体育会反客为主，随后洛萨诺“世界波”扳平后又击中横梁，下半场两队均无建树，最终握手言和。