卡立：费用太高．柔州不宜建大学 柔佛州政府有意兴建柔佛大学，曾担任高等教育部长的前任州务大臣拿督斯里莫哈末卡立认为，州政府应当从长计议，因为该举措将构成州政府的一大负担，而州内已有多达33所私立大专学府，没必要自费兴建大学。

莫哈末卡立：兴建柔佛大学将构成州政府的一大负担。（图：星洲日报）

（柔佛．新山9日讯）柔佛州政府有意兴建柔佛大学，曾担任高等教育部长的前任州务大臣拿督斯里莫哈末卡立认为，州政府应当从长计议，因为该举措将构成州政府的一大负担，而州内已有多达33所私立大专学府，没必要自费兴建大学。

广告

莫哈末卡立通过文告指出，柔佛大学是希盟政府的竞选宣言，但这项宣言难以执行，因为兴建与经营一所大学所需的经费不少，尤其是在招揽有水准学术人员方面，费用是一大考量，再来是州政府大学在收费方面不能太高。

他分析，开支大、收费不能太高，再加上税收有限，长久下去，柔佛大学将成为州政府的一大负担，而碍于财务的限制，大学的发展也会受到影响。

他表示，柔州已成为国内乃至国际多所大专学府设立分校的据点，私立大学多达33所，其中包括多所海外知名大学的分校，而国立大学也有4所，与其兴建柔佛大学，州政府不妨提供大专生奖助学金，让他们能在公立或私立大学求学。

建议推行“礼券制度”

同时，他建议，州政府可推行教育方面的“礼券制度”，让有资格的学生能兑现礼券，用作他们在大专学府的经费辅助。

他表示，在大马经济发展放缓、国际学生逐渐减少的前提下，不少私立的大专学府面对财务方面的挑战，更何况是州政府的大学，纵观一些州属的大学，也未获得预期的成效，尤其是在缺乏联邦政府资源的前提下，柔州政府兴建柔佛大学的举措并不适合。