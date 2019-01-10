警取缔线上赌博．逮7人充公赌博器材 警方于昨晚展开取缔行动打击线上赌博，他们在行动中成功逮捕7名管理员及参与者，并充公价值760令吉的赌博器材及30新元（逾90令吉）的现款。

警方在取缔行动中共逮捕7人，及充公价值760令吉的赌博器材及30新元现款。（图：星洲日报）

（柔佛．新山9日讯）警方于昨晚展开取缔行动打击线上赌博，他们在行动中成功逮捕7名管理员及参与者，并充公价值760令吉的赌博器材及30新元（逾90令吉）的现款。

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柔州刑事调查主任卡玛鲁丁在柔州警察脸书专页贴文告指出，他们于昨晚8时30分联合柔州警察总部属下反伤风化、肃赌及私会党取缔组（D7）及新山南区警区向新山太子花园（TamanPutera）的一家餐饮店展开搜查行动。

他透露，遭逮捕的7人年龄介于19至46岁，其中包括2名相信是管理员的华裔男子及5名参与线上赌博的巫裔男子。

警方将援引1953年住家公开赌博法令第4B（a）条文及住家公开赌博法令第6（1）条文下调查此案。

他说，警方将不会对任何形式赌博活动妥协。他也呼吁任何拥有情报的民众积极向他们通报，协助他们打击非法赌博。