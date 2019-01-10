茉莉．说好的垃圾分类呢？ 誓言一定把可回收的垃圾，送到回收中心，让它们可延续循环、继续使用。从而减少垃圾量，为地球尽一分绵力。

我的生活主张零垃圾。我的家，已习惯把垃圾分成三大类，即纸张类、塑料类和不可回收的垃圾。

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我不嫌麻烦，把可回收的塑料清洗干净，再回收；一切纸类，如：收据、账单、传单、旧作业、报纸等，排放整齐在袋子里，等待慈善团体的到来，一一送出。

有时袋子满了，又等不到慈善团体到来，只好把袋子放在垃圾桶旁，让收垃圾的工人拿去变卖。总之，可以把纸张类、塑料类的物品拿去回收的事，我义不容辞。

某日，收垃圾的日子，恰巧在家，赶紧把可回收的物品，亲手交给工人。怎知，他问我：“报纸有参杂吗？”我回说没有。

接着，他打开塑料袋，把可变卖的物品一一拿出，剩下的塑料物与不可回收的垃圾一起放进垃圾槽。

我辛苦把垃圾分类，最终还是与垃圾归类在一起，他的举动，狠狠地掴了我一巴掌！

我懊恼不已，说好垃圾分类的措施呢？

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为了减少垃圾数量，让可再循环的资源获得正确处理，政府宣布从2016年6月1日起，强制执行垃圾分类措施。

我还记得，当时特地致电教导住在家乡的父母如何分类垃圾，并把执法人员翻开垃圾的画面与他们分享。

这些闹得人心惶惶的措施，还在继续吗？还是，时间、日子久了，人们和收垃圾的工人已经忘了这个措施？

当时，我庆幸政府实施住家垃圾分类制，让这些垃圾可回收，从而减少垃圾量。事隔两年半了，措施有效果吗？垃圾量有减少吗？

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分类垃圾的举动，我还是会进行。誓言一定把可回收的垃圾，送到回收中心，让它们可延续循环、继续使用。从而减少垃圾量，为地球尽一分绵力。