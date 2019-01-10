梅伊脱欧协议若不过关·英工党：将要求大选 英国国会将于15日投票表决梅伊提出的脱欧协议方案，目前正展开为期5天的辩论。美联社报道，英国主要反对党工党党魁科尔宾将于周五宣布，若首相梅伊所提的脱欧协议方案下周在国会表决未获通过，将要求举行大选。

（英国·伦敦10日讯）英国国会将于15日投票表决梅伊提出的脱欧协议方案，目前正展开为期5天的辩论。美联社报道，英国主要反对党工党党魁科尔宾将于周五宣布，若首相梅伊所提的脱欧协议方案下周在国会表决未获通过，将要求举行大选。

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外界普遍认为，在未获北爱尔兰政党支持情况下，梅伊要争取国会通过脱欧协议方案失败的可能很高。

根据工党释出的讲稿，科尔宾将在英国北部韦克费德演讲时说：“如果政府无法通过对它而言最重要的法案，那么就应该尽早展开大选。”

英国财政部长哈蒙德表示，无协议脱欧将违背英国人民的权利，但他也拒绝透露，若国会不支持梅伊的脱欧协议方案，政府将如何反应。

若否决需3天内提新方案

在周三，国会周三表决通过一项议案，若协议被否决，梅伊政府需在3天内提交新方案，比原定的21天限期大减。

英国国会以308对297票通过该项议案，其中有17名执政保守党议员倒戈，包括前教育部长等多名前内阁成员。外界预期，梅伊的脱欧协议草案很可能在下周二不获通过，意味她的新方案要在1月21日前极速拟定好。有分析指，所谓新方案可以是第二次脱欧公投等选项。