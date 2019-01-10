不交资料将被视为非公民？．村民不满村长喊冤 理丹绒素里里区7个马来甘榜的新任村长要求村民填妥基本资料，阐明不配合者将被视为非公民，有不满者将信件上载至社交媒体，引发柔佛王储东姑依斯迈关注。

管理丹绒素里里区7个马来甘榜的新任村长要求村民填妥基本资料，阐明不配合者将被视为非公民，引发争议。

（柔佛．新山9日讯）不交资料，一律被视为非公民？管理丹绒素里里区7个马来甘榜的新任村长要求村民填妥基本资料，阐明不配合者将被视为非公民，有不满者将信件上载至社交媒体，引发柔佛王储东姑依斯迈关注。

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村长则喊冤，强调自己纯粹是为了统计村民人数与家庭概况，以便往后能协助他们。

一封署名新邦围村（Kampung Simpang dan rangkaian）村长再拉尼的信件近期在网络上流传，信件阐明村民若不愿配合给予资料，一旦发生任何事件，村委会不负任何责任，而村委会也会将情况反映给政府部门，不愿配合者被视为非大马公民。

柔佛王储表关注

信件内容引发争议，不少网民质疑村长的做法有威胁之嫌，关注该事件的柔佛王储东姑依斯迈通过推特直言：“这就是随便选人的问题！”。

东姑依斯迈在推特上指出，选人应当经过渐进过程，确保选出来的人是真正有条件的，而政府必须与县长配合，带领他们（村长）好好执行任务。

东姑依斯迈通过推特直言：“这就是随便选人的问题！”，并强调选人应当经过渐进过程，确保选出来的人是真正有条件的。

再拉尼：用意是要统计村民人数

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另一边厢，再拉尼接受星洲日报《大柔佛》社区报的电话访问时，证实信件是由他发出，他的用意是为了统计村民人数、各户家庭成员的教育程度以及各户家庭是否有残障人士、孤儿、单亲人士等。

他指出，统计资料只是为了往后能协助村民，为他们安排所需的协助，诸如辍学者，村委会可向政府提出申请，协助他们接受技职培训。

资料统计表格很简单“村委会发出的资料统计表格很简单，村民只需填写家庭成员人数、家庭成员名字、教育程度、年龄、性别，又不是要村民填写资产，身份证号码也无需填写。”

他透露，村委会发出资料统计表格后，只有2至3名村民不愿配合，之后他亲自将表格送至不愿配合村民的府上，向他们解释，截至目前，只有1人不配合。

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他以“歌星若要成功，流言蜚语是难免的”来形容自己目前的窘境，他强调，统计资料的作用就是要让村民往后的生活过得更好，因此他的立场不会改变。