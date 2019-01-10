新年新花YOUNG‧EcoWorld各展销廊特备新春活动邀你到场 农历新年是一家人团圆团聚的佳节，平时分散各地的亲人都会在这一天回乡，共同迎接新的一年。

农历新年是一家人团圆团聚的佳节，平时分散各地的亲人都会在这一天回乡，共同迎接新的一年。



无论哪一个年代，迎接新年的方式都令人满心期待！每一代都在创新，每一代都在创造惊喜，但同时，大家都在坚持一起延续新年的意义。



今年，EcoWorld将透过多YOUNG化的形式来欢庆新年，与您共度充满更多新乐趣、新体验的团圆佳节！



在这里，小编就想要分享以前的经验。往年农历新年，家里的姨妈姑姐、三姑六婆在互相拜年之后，总是会去“看新屋”，看看有没有什么“顺盘”可以买。



最让人不能错过的，当然就是各展销廊的精彩活动啦！无论是槟城、新山，还是雪隆区坡的朋友，都可以到各地的EcoWorld展销廊参与其盛。



这些活动包括了花市、新春市集、传统表演如变脸秀、大师讲解运程。另外，现场也有摆设一些美美的拍照区，让你新年打卡。

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照片来源: Eco Ardence拍照区

照片来源: Eco Sanctuary拍照区

此外，民众只要到邻近的EcoWorld展销廊，就可以领取印刷精美的红包封*，封套上还金光闪闪呢！（如果你愿意的话，还可以封给小编）*每人只可领取一叠8封“新花YOUNG”红包封，存货有限，先到先得！

新的一年来了，趁着这个己亥猪年，无论你要投资或自住，都可以考虑买房，也为自己带来新希望，就像EcoWorld的HOPE购屋配套。

在新的一年，EcoWorld推出全新HOPE购屋配套*，让你轻松坐拥梦想屋！即刻浏览 www.ecoworld.my/hope/#hope或前往我们的展销廊以了解更多！ #EcoWorld #HOPEbyEcoWorld



*须符合条规