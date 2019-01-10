麻华团将修简章细则．取消考试．如何申请奖励金？ 随着教育部宣布今年起取消小学第一阶段的考试，校方不再以考试成绩评估学生表现，常年颁发奖励金的麻坡华团仍在静观其变，但免不了必须要修改申请奖励金简章及细则，以迎合这项教育制度的转变。

教育部宣布今年开始取消小学考试制度，华团也正在探讨，如何评估学生表现来鉴定是否符合领取奖励金的资格。（图：星洲日报）

（柔佛．麻坡9日讯）随着教育部宣布今年起取消小学第一阶段的考试，校方不再以考试成绩评估学生表现，常年颁发奖励金的麻坡华团仍在静观其变，但免不了必须要修改申请奖励金简章及细则，以迎合这项教育制度的转变。

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替代方案配合新制度

麻坡大部份华人社团，包括宗乡团体在内皆设有奖励金小组，教育部宣布今年一年级至三年级取消考试制度，这也意味着从明年起，华团不能再延用现有遴选制度，以学生学业成绩来鉴定是否符合领取奖励金的资格。

根据星洲日报《大柔佛》社区报向部份华团奖励金小组负责人了解，基于这是一项新的制度，目前各华团都保持着观望态度，不过今年内肯定会修改奖励金申请简章及细则，以赶在明年奖励金申请前公布详情。

这些华团奖励金小组负责人表示，基于受到奖励金简章所限，只能以考试成绩作为会员子女符合奖励金标准，因此需要修改申请奖励金简章，以其他遴选制度作为符合标准。

他们相信不会废除小学第一阶段的奖励制度，毕竟这是给予学生的一项奖励，以肯定他们在学习上的表现，这些奖励金小组会采用另一种替代方案，来应对教育部这项转变，有关细节则在拟定中。

黎家庆：申请细则年内修改

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麻坡广东会馆兼海南会馆奖励金小组主任黎家庆指出，由他担任这两所会馆的奖励金申请细则将会在今年内做出修改，并采用小学一至三年级校本评估及课堂评估作为遴选标准，同时也会着重在学生课外活动项目上。

黎家庆也是中华基督小学校长，他在受访时说，许多华团奖励金简章及细则会都会在今年全面修改，截至目前为止，所有社团奖励金小组都在静观其变。

他说，学生家长及社团领导的思想必须做出改变，以适应教学制度的改变，不应过于注重学生的学业成绩，而忽略学生在其他方面发展。

可用校本评估制度遴选“校本及课堂评估是评估学生的学习能力、掌握的技能、表现、品行、素养等等，从第一级至第六级，社团奖励金小组可以采纳有关标准。”

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他表示，广东会馆及海南会馆奖励金小组早在3年前，当教育部建议要采用校本评估及课堂评估制度时，两所会馆已把这两项遴选标准纳入评审考量范围内，相信可以成为其他社团参考对象。

李清发建议纳入课外活动奖项

麻县校长联谊会主席李清发建议，社团不妨把课外活动奖项也纳入奖励金的得奖名单内，毕竟有些学生在成绩方面平平，可是在参加课外活动及运动方面却有卓越表现，这也是教育部未来所著重的目标。

他说，社团可以依据学生在课外活动表现给予奖励，有些学生确实在运动方面具有潜能，代表学校、县际及州际都有很好表现。

“虽然如此，小学第一阶段的学生，参与校内的课外活动项目居多，如果有很好表现的也不应受到忽略。”

他举例，课外活动也是学生重要一个环节，因此从小学一年级开始家长应该鼓励孩子参与课外活动。

郑育平：5月开会讨论

麻坡永春会馆教育基金主任郑育平指出，该会馆教育基金定在今年5月开会讨论奖励金小组申请简章，将会拟定出新的遴选标准，并在明年采用新制度。

他说，该会馆每年4月15日截止奖励金申请，并订在5月份开会评审，因此今年会议中会拟定新的简章，并会寻求董事会通过。

他也说，现阶段该小组对新教育制度仍感到模糊，因此不易过于仓促举行修改简章，直到大家熟悉新教育制度为止。

蔡楚炳：探讨修改申请简章

麻坡蔡氏济阳公所奖励金小组主任蔡楚炳指出，该小组也正在探讨修改奖励金申请简章，以符合教育部的这项转变。

他说，该会馆对教育部新制度仍未有任何头绪，并会参考其他社团的做法，该会是每年11月份才颁发会员子女奖励金，因此拥有充裕的时间做出准备。