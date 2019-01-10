故宫发现乾隆时期“春节节目单” 北京故宫养心殿的修缮工程去年9月动工，不过修复工匠周三下午在砖雕透风与柱根之间的空隙，发现乾隆时期的“春节戏曲晚会节目单”。

（图：网络照）

（中国．北京10日讯）北京故宫养心殿的修缮工程去年9月动工，不过修复工匠周三下午在砖雕透风与柱根之间的空隙，发现乾隆时期的“春节戏曲晚会节目单”。

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在养心殿西配殿南山墙前的檐金柱砖雕透风内，发现细卷状纸张。纸卷共2纸张，质地柔软，颜色泛黄，字迹仍然清晰。联首写上“乾隆24年11月19日造办处呈”、“重华宫承应”字样，卷内首行注明“12月30日”及“升平除岁、福寿迎年、看状、下海……”共19首曲目名单及演出人员名单。

研究人员查看后，确认纸卷应是清朝乾隆时期造办处呈上的年三十晚戏曲节目单，2份节目单上的曲目相同，只是演出人员备注有点不同。根据了解，造办处是内务府下属机构，专责制作、修缮、存储宫中所需的各项器物。

故宫博物院现存文物中，未见过这类形式曲目，今次发现有助研究宫廷戏曲及清宫节庆文化。节目单已移交故宫宫廷部典章组保管，待修复研究完成后向公众展出。