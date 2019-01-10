法国联赛杯‧甘冈攻陷王子公园‧大巴黎耻辱出局 在积分榜领跑的法甲班霸巴黎圣杰门周三在法国联赛杯复赛，竟在王子公园主场被排名垫底的甘冈以2比1淘汰，吞下耻辱败绩。

巴西天王内马尔打入本赛季各项赛事第18球，却未能帮助巴黎圣杰门晋级法国联赛杯4强。（图：法新社）

（法国‧巴黎10日综合电）惊天大冷门！在积分榜领跑的法甲班霸巴黎圣杰门周三在法国联赛杯复赛，竟在王子公园主场被排名垫底的甘冈以2比1淘汰，吞下耻辱败绩。

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杯赛44连胜终结

巴黎圣杰门此前完成了法国杯4连冠、联赛杯5连冠和超级杯6连冠，连续在国内杯赛中44次淘汰对手，但没想到连胜纪录被一支不起眼的甘冈终结。

这是大巴黎本赛季国内赛事的首败，也是在2014年1月的法国杯16强以1比2不敌蒙彼利埃之后，首次在国内杯赛中被淘汰出局。

内马尔破门难救主

巴西球星内马尔帮助巴黎圣杰门打破僵局，本赛季各项赛事攻入第18球，却无力救主。

主裁判本场比赛3次判罚左右了战局，获得3个点球的甘冈抓住其中两次机会，由恩巴科托与马‧图拉姆先后命中点球，从而以2比1逆转强大的巴黎圣杰门。

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马‧图拉姆在比赛中制造了最后一个点球并完成绝杀，让巴黎返天乏术，他是前祖云杜斯名宿利利安‧图拉姆的儿子，虽然名声不如父亲那样名噪一时，但毕竟今年只有21岁，前途备受期待。

全主力不敌副班长

而说这是巴黎的耻辱一战一点都不为过。首先，赛前发布会上，巴黎圣杰门主帅图赫尔就强调让弟子们重视，决不能轻敌大意；其次，甘冈是联赛“副班长”，他们的防线脆弱不堪，在20轮比赛中丢了最多的34球；最重要的是，大巴黎是全主力上阵，内马尔、姆巴佩、卡瓦尼无一缺席，而且还是主场作战，但却在下半场连续送给对手3个点球+1分钟吃3黄卡，最终被淘汰出4强。

图赫尔赛后坦言，球队在比赛中没有展现出“足够的饥饿感”。

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摩纳哥点球气走对手

黑马包办4强席位

联赛里与甘冈堪称难兄难弟的摩纳哥也拿到一场提振士气的胜利，他们在前法国球星亨利治下，于正赛与雷尼斯1战成比1平手后，通过点球大战以8比7气走对手，摩纳哥年轻门将巴迪亚西勒成为主角，不仅扑出3个点球，还完成最后一击。

加上前一日斯特拉斯堡在客场淘汰里昂锁定4强席位，本赛季的联赛杯冷门迭爆。

目前排在法甲前6的巴黎圣杰门、里尔、里昂、蒙彼利埃、圣埃丁和马赛均未能打入4强，取而代之的是暂列第7位的斯特拉斯堡、第13位的波尔多以及分列倒数第2和倒数第一的摩纳哥和甘冈。