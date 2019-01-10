广州最少5宗坏死性脑炎·北京疾控澄清：病毒未出现变异 中国传媒报道，虽然今年流感高峰期感染流感人数降低，但仍有不少重症出现。周三，一篇〈紧急通知！流感转向攻击孩子脑部，广州已出现5例坏死性脑炎〉文章在微博朋友圈热传，《南方都市报》当天亦有作出相关报道，但北京疾控中心随后表示，流感病毒目前未出现变异。

中国传媒报道，虽然今年流感高峰期感染流感人数降低，但仍有不少重症出现。周三，一篇〈紧急通知！流感转向攻击孩子脑部，广州已出现5例坏死性脑炎〉文章在微博朋友圈热传，《南方都市报》当天亦有作出相关报道，但北京疾控中心随后表示，流感病毒目前未出现变异。

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该文章称，虽然今年流感的流行程度大大降低，但降低的是总体感染人数，实际感染流感的患者依然有一定比率发展为重症。“与以往的甲型H1N1病毒喜欢攻击患儿肺部不同，今年的病毒更喜欢攻击孩子的神经系统。”广州市妇女儿童医疗中心证实已接收5宗坏死性脑炎的病童。

北京疾控中心接受《新京报》访问时表示，北京仍处于流感高峰期，流感病原学监测结果显示，目前为甲型H1N1流感病毒和甲型H3N2亚型流感病毒共同流行，以甲型H1N1流感病毒活动为主，目前未发现有流感病毒变异的情况。