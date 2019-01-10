NBA‧公鹿重登联盟第1‧安特托孔波主宰攻防 公鹿以116比109击败火箭之后，胜率来到72.5%，超过暴龙的72.1%。字母哥和哈尔登龙争虎斗，都打出了非常精彩的表现。

“字母哥”安特托孔波（中）在攻防两端都主宰比赛，带领公鹿重回东部第一和联盟第一！（图：美联社）

（纽约10日综合电）如果说“大胡子”哈尔登主要靠进攻和组织影响比赛，那么“字母哥”安特托孔波则是攻防两端都在主宰比赛，公鹿在其带领下重回东部第一和联盟第一！

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字母哥大胡子龙虎斗

公鹿以116比109击败火箭之后，胜率来到72.5%，超过暴龙的72.1%。字母哥和哈尔登龙争虎斗，都打出了非常精彩的表现。哈尔登在比赛中展现出了惊人的得分爆发力，第二节三分球3投3中、单节得17分，继续展现卓越的后撤步三分技术，一度用个人能力率领火箭取得10分以上的领先优势。

第三节结束时，哈尔登的得分就达到30以上，这是他连续14场得分达到30以上，追平传奇球星麦克格雷蒂的生涯纪录，成为NBA历史上第8个完成如此成就的球员。

字母哥下半场爆发

从进攻端角度来说，字母哥上半场显得有些沉寂，但他下半场开始打出超级巨星的统治力，左右比赛走向。他在第三节结束前率领公鹿打出一个19比2的攻击波，一举帮助公鹿从落后8分到反超9分。

全场比赛，字母哥得到27分21篮板5助攻，生涯第二次打出得分篮板20+20的表现，同时刷新生涯篮板纪录。火箭球星哈尔登则得到42分11篮板6助攻。

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绿衫军多点开花杀退溜马

另一方面，“绿衫军”塞尔蒂人坐镇TD花园迎战溜马全队7人得分上双，三节打完就已取得25分领先优势，最终以135比108战胜溜马，取得4连胜；虽然勒布朗詹姆斯继续缺阵，但湖人仍在主场以113比100大胜活塞，车城球队遭遇3连败。