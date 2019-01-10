接“高庭官员”来电．女子被骗5万8 又是“高等法庭官员”来电，华裔女事主被骗5万8000令吉。

（彭亨．关丹9日讯）又是“高等法庭官员”来电，华裔女事主被骗5万8000令吉。

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彭亨州警察总部商业罪案调查组主任华兹尔说，现年56岁的女事主是于本月5日在而连突1家餐馆用餐时，接获1名华裔“高等法庭官员”来电，自称正在调查1张受害者正在使用的信用卡，但女事主否认拥有有关信用卡。他说，女事主于本月7日，早上10时30分左右，女事主当时人在而连突车站时又再接获同一华裔男子来电，要求女事主把银行户头的存款提出，并汇入男子指定的银行户头。

“结果女事主先后分10次把2万4000令吉的存款，通过银行现金存款机，存入男子指定的银行户头。

被令必须保持通话“女事主之后又到另一家银行，把3万4000令吉存入男子指定的银行户头。过程中，女事主被令必须保持通话。”

他说，女事主原本还要到第三家银行提款及把存款存入男子指定的银行户头，庆幸的是，这回银行职员阻止女事主提款。

“女事主终于醒觉受骗，到警局报案，警方援引刑事法典420条文，调查此案。”