刘纬雄．买菜带环保袋 村民天天手挽环保袋到巴刹买菜，其实社区已经为地球减塑作出了贡献。

自元旦日开始，劳勿新巴力新村巴刹隆美海味杂货店东主赖宝玲和其弟媳所经营的菜档，不再为顾客提供塑胶袋，这项行动应该被赞！

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她们的出发点，是为了减少塑胶袋的应用，为地球环境保护作出一份贡献。

她们不但没有给予顾客塑胶袋，还给顾客们提供了环保袋，希望大家出外购物时以环保袋物装物品，不向它档要求塑胶袋。

环保袋一个成本二三令吉，当作是回馈给顾客。

给熟客提供环保袋，不会增加成本，因为购买塑胶袋的钱是省回了。顾客都是新村人，大家也非常熟悉，顾客不会多拿，旧了坏了可以更换。

环境的保护，应该是人人自我做起。就如赖氏，不为顾客提供塑胶袋并非因为政府条列限制，一切举动都是发自内心。

希望更多的档主跟随她的脚步不用塑胶袋，不再把干性货品装入塑胶袋内，反之为熟客提供环保袋，不再给地球带来塑胶物泛滥的危害。

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村民天天手挽环保袋到巴刹买菜，其实社区已经为地球减塑作出了贡献。