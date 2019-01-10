观赏美景突昏倒．男子登云海山猝死 一名长者兴致勃勃与女儿和女婿结伴爬加叻云海山，才登上山观赏美景之际，他却突然昏倒在地，过后证实不幸逝世。

何亚南观赏云海山昏迷不醒时，郭瑞坪企图抢救，旁为何玉婷。（AlecChan提供）

（彭亨．加叻9日讯）一名长者兴致勃勃与女儿和女婿结伴爬加叻云海山，才登上山观赏美景之际，他却突然昏倒在地，过后证实不幸逝世。

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这位长者何亚南（67岁）来自适耕庄，与妻子育有5名儿女，他是一名建筑装修工人，在加叻工作约有10年，生前独自住在加叻四楼组屋，患有高血压。

中途有稍休息他的女儿何王婷和女婿郭瑞坪昨日特地来探访他，他提议大家一起爬云海山，没想到他永远也回不了家，让他的女儿悲伤痛哭，不断自责早知道不要来探访父亲。

郭瑞坪受询时表示，虽然何亚南住在加叻整10年，但是没有去过云海山，昨日趁他们来探访时提议在今早租车一起去云海山看日出，路途中大家都有说有笑，感到很开心。

他们在半途中也稍微休息，大约半小时爬到最高顶，大家观赏美丽的大自然景色时，何亚南突然倒在地上不省人事，郭瑞坪和在场的人士企图抢救，也立即向加叻诊所求救，可是医护人员赶抵时，证实他已没有了生命的迹象，令他的女儿当场悲伤落泪。

郭瑞坪表示，根据医生发出的死亡报告，何亚南的死因是心脏2条血管阻塞所致，他的遗体也在下午时分运送回适耕庄家乡安葬。