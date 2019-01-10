加州富豪不选总统了·掷1.6亿誓弹劾特朗普
2019-01-10 16:11
加州富豪不选总统了·掷1.6亿誓弹劾特朗普
美国加州亿万富豪斯泰耶周三宣布不会竞选2020年总统选举，但会全心投入推动弹劾总统特朗普，并为弹劾运动加码投入4000万美元（约1．6亿吉）资金。
（美国·华盛顿10日讯）美国加州亿万富豪斯泰耶周三宣布不会竞选2020年总统选举，但会全心投入推动弹劾总统特朗普，并为弹劾运动加码投入4000万美元（约1．6亿吉）资金。
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斯泰耶周三在艾奥瓦州得梅因一个活动上表示“弹劾已到达重要时刻”，他过去已花了5000万美元（2053万令吉）推动“需要弹劾”（Need to Impeach）运动，今年再加码4000万美元，誓要弹劾特朗普。斯泰耶称这笔钱会用于向民主党掌控的众议院施压，希望启动弹劾聆讯，以及说服党内的总统参选者支持弹劾。
斯泰耶说：“我去年说过，我愿意尽我所能去保护我们的国家，对抗这名鲁莽、不守法规、危险的总统。所以，我会投入100%的时间、精力及资源在弹劾特朗普的工作上，务求把他拉下台。这次我不会参选总统。”
斯泰耶在去年11月中期选举后，一直周游全国宣传政纲，今次宣布不参选令外界感到意外。他说：“大部份人这个时候来到艾奥瓦州都是宣布参选总统，但我很自豪地在这里，尽力尽时间拉下总统。”虽然斯泰耶不参选总统，但他建立的政治组织相信会对总统选举以及国会议席选举造成影响。
不过民主党籍的众议院议长佩洛西表示，如果没有更多理据支持，众议院目前不应推动弹劾案。
文章来源：星洲日报／国际·2019.01.10
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