敦马前往新山·觐见柔佛苏丹依布拉欣 首相敦马哈迪今午乘搭专机南下新山，前往新山武吉士林王宫觐见柔佛苏丹依布拉欣陛下。

马哈迪（左四）抵达士乃机场后，受到众人欢迎。左为柔佛州务大臣拿督奥斯曼沙比安。

（柔佛．新山10日讯）首相敦马哈迪今午乘搭专机南下新山，前往新山武吉士林王宫觐见柔佛苏丹依布拉欣陛下。

广告

这是马哈迪自509希望联盟执政、二度拜相以来，首次觐见柔佛苏丹陛下。

第15任国家元首苏丹莫哈末五世陛下日前宣布退位，全国关注接任新元首一事之际，马哈迪今午觐见苏丹陛下，引发许多联想。

不过，首相办公室日前发表文告，指马哈迪今日觐见柔佛苏丹陛下，是应陛下数周前主动提出的邀请，且无关讨论新任国家元首人选事宜，也不附带任何议程。

马哈迪（左四）抵达士乃机场后，受到众人欢迎。左三为柔佛州务大臣拿督奥斯曼沙比安。

马哈迪今午2时30分搭机从吉隆坡出发，并于下午3时30分左右抵达士乃机场，其座车于下午4时左右抵达武吉士林王宫。

马哈迪预计于下午5时搭机回返吉隆坡，并在回返首都前在士乃机场召开新闻发布会。

接获消息的媒体早在中午12时便聚集在王宫外，等待拍摄首相官车进入王宫的照片。

广告

苏丹陛下的御驾于下午2时30分，自外返回新山武吉士林王宫。

此外，许多警察在王宫大门口严阵以待，并禁止游客或民众聚集在王宫大门口附近，不过警方允许媒体守候。