亲睹老鼠横行关丹大巴刹．沈春祥发怒下令捉鼠 关丹大巴刹老鼠横行无忌，市议会官员连同州议员勘察时，老鼠四处窜动，让州议员当场发飙，要市议会捉老鼠。

沈春祥要市议会关注关丹大巴刹猪肉档内的问题，如风扇、老鼠及设施问题，也应该拨款维修。（图：星洲日报）

（彭亨．关丹9日讯）关丹大巴刹老鼠横行无忌，市议会官员连同州议员勘察时，老鼠四处窜动，让州议员当场发飙，要市议会捉老鼠。

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关丹大巴外观及室内基设继多年不曾翻新，不仅基设问题一箩筐，更面对周遭鼠患不绝，影响民众前往大巴刹的光顾率，干湿货品、蔬果鱼肉商贩档口今剩约450档。

向房地部申请250万拨款

关丹市议会官员在勘察和了解情况后，向房屋及地方政府部申请250万令吉拨款，全面提升大巴刹设施及设备，以让400多名小贩业者有更舒适的环境进行商业活动。

关丹市议会秘书拿督哈米查指出，在勘察关丹大巴刹后发现有许多的基本设施，如沟渠的沟盖、地砖、屋顶和排水系统等，都必须进行维修或提升。

她说，该会将会向房屋及地方政府部提出拨款的申请，来提升及修复大巴刹，以免因为基本建设的问题，影响当地小贩的生计。

她今日与德伦敦州议员沈春祥，及市议会官员等勘察大巴刹情况。

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她说，在上述的拨款中，将建议150万令吉是作为提升大巴刹整体的设施，包括提排水系统、重拉电工工程、提升厕所、祈祷室、市议会巴刹办事处、重新规划小贩摊位和机械等。

“另外有20万令吉拨款将是作为维修屋顶，其余的拨款将作为巴刹每月的维修费。”

将定期与小贩业者对话

她说，市议会也将定期与小贩业者进行对话，以了解他们面对的问题和需要。

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“我也促请，小贩业者应该注重推销自己的产品，吸引更多的民众到巴刹光顾。”

她说，目前巴刹共有550个摊档，未包括午间小贩，但在巴刹内经营的小贩业者只有450人，市议会将接受新申请，以填补所有空置的摊档。

沈春祥（左三）与市议会官员勘察大巴刹情况。（图：星洲日报）

沈春祥：长期接到投诉

德伦敦州议员沈春祥指出，关丹大巴刹一直以来都面对着许多设施陈旧和破损的问题，他也接获不少的投诉。

他说，现阶段的大巴刹有必要即刻获得拨款维修，恢复昔日巴刹的繁荣。

“巴刹除了上述的问题之外，当中也面对鼠患的问题，老鼠在巴刹内横行无忌，导致卫生等问题影响了民众到巴刹购物。”

他针对鼠患的问题，已不止一次在州议会上反映，但该问题还是没有获得解决。

另外，他也针对，大巴刹的推车道也经常发生民众滑倒问题，要求市议会即刻把推车道改去最左边，不要放置在中间。

他要市议会关注关丹大巴刹猪肉档内的问题，如风扇、老鼠及设施问题，也应该拨款维修。