青花瓷锦鲤 一段“青花瓷锦鲤”的短片近日在中国掀起热议，声称拍摄到一条蓝白相间的锦鲤，并配上“这条青花瓷锦鲤是我国水族科研单位工作者，数十年来付出大量心血培育而成的”的字眼，不过中国传媒求证后发现，这段短片很可能是加入电脑特效。

（图：网络照）

一段“青花瓷锦鲤”的短片近日在中国掀起热议，声称拍摄到一条蓝白相间的锦鲤，并配上“这条青花瓷锦鲤是我国水族科研单位工作者，数十年来付出大量心血培育而成的”的字眼，不过中国传媒求证后发现，这段短片很可能是加入电脑特效。

广告

短片中可见，锦鲤一靠近橘色水盆边缘时，头上的蓝色纹理边缘出现淡淡的紫色。事实上，当橘黄色遇上蓝色，理应照出绿色而非紫色。有人认为，出现这种紫色的可能只有一个：影片的色相在后期特效软件中被人调过。

另一位拥有鱼类饲养经验的网民指出，短片中的水盆是专业器具，被称作“量鱼盆”或“尺度盆”，有着专门的生产规格，颜色一般是蓝色，从未听过橘黄色的量鱼盆。

同时，生物专家表示，自然界中真正意义上蓝色的动物很少。植物有花青素，所以能产生蓝色素，但是大部份动物不能制造蓝色素。

人们眼中的蓝色动物，源于特殊的身体结构。

以冠蓝鸦为例，体内会制造黑色素，严格来说，羽毛应是全黑，惟在阳光经由冠蓝鸦羽毛中的气穴产生散射后，最终呈现蓝色。

相关新闻：

【专家：造假视频是旧闻．青花瓷锦鲤不存在”】