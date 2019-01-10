道北育智华小盼获关注．新校舍建费不敷70万 道北育智华小三层楼新校舍的建筑结构已完成70%，预计今年3月可以竣工，惟建筑经费仍不敷70万令吉！

育智华小增建中的新校舍。（图：星洲日报）

（吉兰丹．道北9日讯）道北育智华小三层楼新校舍的建筑结构已完成70%，预计今年3月可以竣工，惟建筑经费仍不敷70万令吉！

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适逢上议员拿督胡桑慕沙、丹诚信党主席阿旺拉欣等人今日到访，校方特向希盟联邦政府提呈追加拨款的申请，以便新校舍的建筑工程能如期完成。

董事长龚照发说，上述工程所需费用是220万令吉，早期已获得前朝国阵政府150万拨款，如今尚不敷70万。校方希望此事获得新政府的关注，以便早日获得足够的拨款。

胡桑：将向教财部反映

胡桑在巡视工地后也向媒体表示，他与阿旺拉欣将向教育部和财政部反映，并相信有关拨款申请会获批。

他也说，育智华小是州内历史最悠久的华小，创校迄今102年，他相信，育智的发展未来会越来越好。

当天，在场者包括校长卢爱卿、家协主席黄贞进、家协理事及教育局官员等人。

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由于学生人数的增加，育智华小过去10多年来面对课室不足的问题，直到2013年，校方正式向教育部申请增建校舍。而为解决燃眉之急，2014年更通过丹教育局的协助，向对面的格表布浪国小借用4间课室；2015年则借用5间课室。

校长卢爱卿指出，该校全校共开办18班，每个年级3班。而借用国小课室的是四年级（3班）及五年级（2班），约120名学生，他们每天必须在国小和学校之间来回数趟，包括下课前往食堂用餐，还得面对日晒雨淋及过马路的安全隐忧。

无论如何，校方希望希盟政府早日捎来好消息，以便育智华小的增建工程如期完成。

黄贞进：近10年学生趋增

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家教协会主席黄贞进表示，育智华小的学生人近10年都在增涨，包括学前班在内，如今全校学生人数为525人。其中泰裔占58%、巫裔26%、华裔15%，印裔则有1%。

“我校也是州内唯一一间开办2间政府学前教育班的华小。”

他说，校方决定增设多一班学前教育，主要是为了提升学生的华文教育水平，让友族学生在升读小学前，有多一年的学习机会，来接触和加强华语基础。毕竟，该校学生以友族为多数。

“本校华裔生这些年来都维持在15%，但在人数方面，友族学生是明显增加的。”