价格有起有降．年花上市咯 年花上市咯！今年年花稍有调涨，一些花的涨幅约10%，但也有花稍微降价！

色彩鲜艳的年花，让人心花怒放。（图：星洲日报）

（彭亨．直凉9日讯）年花上市咯！今年年花稍有调涨，一些花的涨幅约10%，但也有花稍微降价！

广告

王瑞珍：今年流行“佛手”

业者王瑞珍说，今年年花的成本有调涨一些，涨幅大约10巴仙，不过他们为了回馈顾客没涨价，如银柳来价有涨一些，不过售价跟去年一样，各种花卉供应充足，没有缺货。

她说，由于距离华人新年还有一段时间，目前还没引进应节菊花，为了保鲜也不能太早卖，估计一两个星期后才会上市。

询及流行的年花，她推荐一种类似虎尾兰科的植物，俗称“佛手”（非真正佛手植物），该植物因外形得名。

林玉芳：多肉植物受欢迎

另一业者林玉芳说，今年年花的价格有起有降，如桔子的售价稍微调涨，涨幅10巴仙至20巴仙，其他花有些维持不变，有些调涨10巴仙至15巴仙，而绣球花的售价则减少一些。

广告

“今年年花没有缺货问题，但由于时间还早，目前出售的花种仍不齐全，还有很多其它的花会陆续运到。”

提及今年流行的年花，她说，很多顾客都喜欢多肉植物，多肉植物种在别致的花盆，加上一些新年装饰，整体感觉就喜气洋洋了。