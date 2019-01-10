关丹国州议员欢迎民众求助．有问题找我们 关丹国会议员傅芝雅沙烈特助许殷瑜与士满慕州议员李健聪特助陈俊广今日针对本报刊登在《东海岸》社区报的头条新闻，讲述彭州马华因不接受州政府委任县市议员与村长职位，导致村民感到不便一事，发表联合文告。

公正党议员特助针对本报周三刊登的新闻，发表文告，欢迎村民民众面对问题时，向他们反映或求助。（图：星洲日报）

（彭亨．关丹9日讯）“有问题，欢迎找我们！”

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关丹国会议员傅芝雅沙烈特助许殷瑜与士满慕州议员李健聪特助陈俊广今日针对本报刊登在《东海岸》社区报的头条新闻，讲述彭州马华因不接受州政府委任县市议员与村长职位，导致村民感到不便一事，发表联合文告。

他们在文告中说，关丹民众面对任何需要投诉的问题时，可以联络关丹国会议员服务中心以及士满慕州议员服务中心。

他们说，马华自拒绝州政府委任县市议员与村长职位后，为国阵执政的彭亨州子民带来了不必要的困扰，相关职位也一直空悬至今。

“国阵政府理应尽快处理县市议员与村长职位空悬问题，不该因为国阵内部问题而影响人民的生活。”

许殷瑜：可直接联络我

许殷瑜说，关丹新村村民和关丹国会的民众若需要进行民生投诉、各种文件认证等，受促前往位于米昔拉路的关丹国会议员傅芝雅办公室，或直接联络他本人：014-5866666。

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李健聪增设服务团队

陈俊广也说，为提供关丹居民更好的民生服务，李健聪已经增设了服务团队，民众可直接联络团队成员，包括他本人：016-9391220、李真光：012-9819888、彭志坚：016-9313048、拉维长得拉：019-9883187、诺阿兹米拉：013-4581608、阿米鲁：019-7099892。