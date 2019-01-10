日本虚拟偶像歌手·初音亮相央视网络春晚 中国央视将于本月28日举行《2019网路春晚》，日本虚拟偶像歌手“初音未来”（初音ミク，Hatsune Miku）担任演出嘉宾，透过AR虚拟实境技术，融合未来科技感舞台设计和中国风元素的曲目，让观众近距离感受初音未来的魅力。

透过AR科技，虚拟歌手初音未来将登上央视舞台。（图：网络照）

（中国．北京10日综合电）中国央视将于本月28日举行《2019网路春晚》，将打破设备、地域、时空的壁垒，采用新颖的科技手段与网友时时互动，并在周三宣布日本虚拟偶像歌手“初音未来”（初音ミク，Hatsune Miku）担任演出嘉宾，透过AR虚拟实境技术，融合未来科技感舞台设计和中国风元素的曲目，让观众近距离感受初音未来的魅力。

广告

初音未来虽是日本创造的虚拟歌手，但是形象可爱、多变的曲风和出色音质，透过B站等二次元族群聚集的社群平台、网路影音平台传播，受到内地90后、00后网生代喜爱而成为粉丝。

初音未来2017年翻唱芬兰的波卡舞曲《IevanPolkka》而在中国爆红，网民称为《甩葱歌》，她也因此打入内地市场，前两年都曾在上海、成都举行巡回演唱会。

网络春晚一贯坚持不懈创新，利用多种媒介渠道和科技，不断向垂直细分领域开拓。以年轻人喜闻乐见的方式呈现诸多优质节目，开拓未来观众与电视文化接触的更多可行性，并将科技与人文有效结合，不断推动晚会形式创新，也让科技的运用更具温度和价值。