淡马鲁市会展开检举．电讯公司招牌要准证 淡马鲁市议会执法组在文德甲市区检举没有申请准证的电讯公司广告或商业广告或手机公司招牌。

每一间商店的广告招牌必须符合规格及有准证。（图：星洲日报）

（彭亨．文德甲9日讯）淡马鲁市议会执法组在文德甲市区检举没有申请准证的电讯公司广告或商业广告或手机公司招牌。

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据执法组官员卡玛鲁丁表示，今早约10时许，其与另一名执法组官员在文德甲武吉拉也路、哈芝卡欣路、波尼亚路等多个路段展开“检举”行动。

“该行动是检查业者的商业招牌，尤其是电讯广告及手机广告招牌是否有申请广告招牌准证，以及是否符合规格。”

卡玛鲁丁说，倘若业者商店前的广告招牌没有准证及不符合规格，该组将开出罚单予业者，要业者缴付罚款外，同时也必须向市议会申请广告招牌准证，否则必须拆除。

他也呼吁区内的手机业者要求手机代理公司及电讯公司在装置广告招牌或横幅时申请执照，避免遭到检举或开出罚单。

卡玛鲁丁说，根据市议会执照条例，每一间商店在申请营业执照时，于申请表格栏上有一项注明“广告招牌”

是多大、多少个招牌，是否有灯光或没有灯光的招牌。

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他说，就算已营业再较后增加招牌，不管是横幅或广告牌一律都必须向市议会申请。

卡玛鲁丁也说，该组官员也于本月7日，在文德甲市区莫喜干路、淡马鲁路（大街）、武吉拉也路、哈芝卡欣路展开“大扫除”活动，拆除各种违规的横幅。

他说，所拆除的横幅都是违规，原因是这些被拆除的横幅主要是没有向市议会申请准证、没有缴准证费和不合规格。