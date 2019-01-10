刘伟强：严惩诋毁者·拟立法维护统治者 首相署部长拿督刘伟强今日说，政府将制定新法令和修改现有的法令，以维护王室的圣洁，避免受到不负责任者污蔑。

刘伟强（前排右七）和法律事务组官员举行新年集会和大合照。

（布城10日讯）首相署部长拿督刘伟强今日说，政府将制定新法令和修改现有的法令，以维护王室的圣洁，避免受到不负责任者污蔑。

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他说，政府预料会在今年内制定相关的法令，其部门也会探讨加强刑罚来惩诫污蔑统治者的人士。

“我们正在探讨加重刑罚，因为目前冒犯王室的部份刑罚不重。”

负责法律事务的刘伟强在首相署法律事务组集会上发表新年献词后表示：“我国奉行君主立宪制，政府必须确保王室免于受到不负责任者毫无根据的诋毁和攻击，不负责任和不尊重王室者必须受到法律制裁。”

他说，他将于1月杪与法律相关事务的主管和所有部门秘书长召开会议时商讨此事，同时在立法前，将会向数个奉行君主立宪制的共和联邦国家取经。

他说，上述会议也将讨论2019年国会会议中，需建议废除及修正的法令。

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用什么法令提控3人·提控权在总检察长

刘伟强也认为，当局有其他法律条文可以对付3名涉嫌在社交媒体污蔑退位的国家元首苏丹莫哈末五世的网民，不一定要援引煽动法令。

不过，他强调，提控权在总检察长手上，交由后者去决定到底要采用什么法令条文提控。

“刑事法典有足够的条文可对付，我们不一定要援引煽动法令提控他们。”

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他相信总检察长会采用适当的法律来起诉嫌犯。

警方在周二逮捕了在社交媒体污蔑苏丹莫哈末五世的2男1女，警方是以1948年煽动法第4（1）条，对这3人展开调查。

另一方面，首相敦马哈迪说，政府需要先鉴定侮辱的定义。

他说：“我们必须探讨侮辱王室的定义。

他于今日主持反贪污内阁委员会会议后，针对刘伟强的声明受询时说：“目前，执法单位不理解侮辱的定义，我们需要清楚阐明什么行为或言论，可被视为侮辱。

“我已经说了，在马来西亚，我们现在奉行言论自由。在拥有言论自由后，他说的是事实，他不可以被提控。

“如果我们关住所有人的嘴巴，直到有犯罪（行为）发生我们都不能说，这会让我国出现不公不义。”

针对警察投诉及行为不检委员会（IPCMC）法案，刘伟强说，当局将会处理此法案与警方所享有的宪法权力相抵触的问题。

据他了解，IPCMC将会处理针对警员的投诉课题，而宪法权则是关于职员的职责和升迁课题。