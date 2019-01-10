不顾家人反对嫁网恋“外劳”．校花婚前才知对方是富豪 两人在交往10个月后便决定步入婚姻，女方家长坚决反对，拒绝让女儿嫁给一个素未谋面的网友，表示这种感情无法长久，更直指男方是个“外劳”。

（图翻摄自/eva.vn）

（越南．河内10日讯）网络恋爱充满惊喜与冒险，对方可能是一个网络骗子，也可能是一位真命天子！

广告

越南河内有一名正妹早前在网路上结识远在俄罗斯工作的男性网友，两人进而谈起网路恋爱，但女方家长反对这段恋情，认为远距离恋爱难以维持，更直言男子是一名“外劳”。

父母的反对让女子感到难过，但她仍坚持要嫁给对方，然而就在她婚前飞往俄罗斯会见男友时，才惊觉对方竟是一名富商！

根据越南媒体《eva.vn》报道，女主角阮文映（Nguyen Van Anh，音译）毕业于河内经营与技术大学，不仅外型貌美，学校成绩也相当优异，参加校内许多比赛并获得无数奖项，还曾在校内选美比赛中获得冠军，是人气极高的校花。

这段佳话发生在2016年5月，阮文映浏览脸书时，发现男主角邓俊（Dang Tuan，音译）与其偶像的合照，以为两人可能认识，因此主动找对方聊天，希望可以获取偶像的资讯，岂料邓俊与偶像仅是一面之缘，而这也成为两人结识的契机，之后他们进一步聊天认识，经过半年便谈起网络恋爱。

尽管两人无话不谈，但邓俊从未说过自己的职业，其实他是到俄罗斯工作的越南人，年纪轻轻就成为时尚品牌总经理，事业相当成功，但女友阮文映始终不知。

两人在交往10个月后便决定步入婚姻，女方家长坚决反对，拒绝让女儿嫁给一个素未谋面的网友，表示这种感情无法长久，更直指男方是个“外劳”。

广告

父母的反对让阮文映很难过，邓俊得知此事后便从俄罗斯赶回越南，两人见了女方家长，仍不获得祝福，但他们始终不放弃，两人的真心相爱最终获得家长同意。

阮文映在2017年3月底飞到俄罗斯与未婚夫讨论婚礼事宜时，她才意识到对方竟是富商！

两人于2017年4月9日在河内最著名的五星级酒店举行婚礼，现场布置相当浪漫，两人先后在3个城市拍摄婚纱照，一共花费10亿元越南盾（约马币17万8000令吉），如今两人已育有2个女儿。

广告

阮文映美貌与智慧兼备，是人气极高的“校花”。（图翻摄自/eva.vn）