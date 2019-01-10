2个月前曾拒绝皇马‧穆帅如今可二进宫 两个月前，穆里尼奥曾得到过皇家马德里的邀请，但他当时拒绝了，现在他可以自由身二进宫伯纳乌。

（图：法新社）

（马德里10日综合电）两个月前，穆里尼奥曾得到过皇家马德里的邀请，但他当时拒绝了，现在他可以自由身二进宫伯纳乌。

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每当皇马传出换帅消息时，穆里尼奥永远榜上有名，这直接源于皇马主席佩雷斯对他有着发自肺腑的欣赏。

去年10月底，皇马在国家德比中1比5惨败给巴塞罗那，且那支巴塞还缺了因伤休养的梅西。在那场比赛后，佩雷斯解雇了洛佩特吉。葡萄牙《纪录报》指出，皇马主席当时第一时间联系了穆里尼奥，他希望狂人能够重返伯纳乌；但穆帅拒绝了佩雷斯，当时他还是曼联主帅，完全专注于执教曼联。

狂人要求二进宫条件

结果在圣诞节之前，穆里尼奥被曼联解雇，随后又成了皇马绯闻新帅的重要人选。《每日镜报》指出，穆帅已经告知佩雷斯，他愿意在今夏回归伯纳乌，但他也提出了两个条件：一是皇马需要给他准备充足的转会费，二是他要大举收购前锋和后卫。

2015年被切尔西解雇时，穆里尼奥并没拿到全额违约金，在他复出执教曼联之后，切尔西就没继续支付剩余合同期内的薪水作为违约金。

曼联赔偿穆帅7870万

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《纪录报》指出，穆里尼奥和曼联已就违约金事宜完全达成一致，双方已经妥善解决此事，狂人现在就能加盟任何他想去的球队。

英媒《每日邮报》称，曼联已经给了穆里尼奥1500万英镑（约7870万令吉）的提前解约的赔偿，穆帅可以随时接手新的工作，皇马非常有可能是其下一站。